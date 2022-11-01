В Алматы задержана мошенница, находившаяся в розыске 12 лет

Мошенница, 12 лет находившаяся в розыске, задержана в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Для ее задержания в город выезжали сотрудники Управления криминальной полиции ДП Мангистауской области, передает telegram-канал polisia.kz.

54-летняя женщина, уроженка ЗКО, разыскивалась на протяжении 12 лет за совершение преступления, предусмотренного ст. 190, ч. 3 УК РК "Мошенничество".

На протяжении всего этого времени она проживала на территории города Алматы. Поймать ее не удавалось, так как она пользовалась поддельными документами.

Стражи порядка водворили задержанную в изолятор временного содержания ДП города Алматы.