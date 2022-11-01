В Астане суд вынес приговор матери, ударившей дочь головой о машину

Женщине, ударившей ребенка о машину и попавшей на видео в Алматы, суд вынес приговор, сообщает Zakon.kz.

В середине октября в соцсетях появилось видео, на котором женщина тащит маленькую девочку по двору, держа за шею. Девочка плачет, просит маму прекратить и причитает, что "она будет работать!". Мама подводит дочь к машине, открывает дверь, пытается усадить девочку, а когда та упирается, с размаху бьет ее головой о соседний автомобиль.

Сегодня, 1 ноября, специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних города Астаны было рассмотрено административное дело в отношении М., поступившее по факту неисполнения обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего (ст. 127 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях РК – КоАП).

В суде установлено, что мать ребенка вывела его на улицу босиком, без верхней одежды, в спортивной форме и ударила дочь об автотранспорт, стоящий рядом. Мать ребенка в суде отрицала свою вину в части нанесения удара головой дочери об автомобиль, пояснив, что она лишь пыталась посадить девочку в машину и закрыть дверь. В этот момент дочь отказалась сесть и ударилась локтем об автомашину. Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Астаны

Суд решил, что факт удара подтвержден видеозаписью, и признал поведение матери недопустимым и наносящим вред развитию малолетнего ребенка. Отметив также, что по закону родитель обязан создать все необходимые условия для физического, психического и нравственного формирования ребенка.

Суд признал виновной мать ребенка за неисполнение обязанностей по его воспитанию (ч. 1 ст. 127 КоАП), так как ее действия свидетельствуют о недозволенных методах воспитания.

Санкция ч. 1 ст. 127 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере 10 МРП.

Суд назначил матери максимальное безальтернативное наказание – штраф в размере 10 МРП.

Постановление не вступило в законную силу.