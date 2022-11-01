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"Барыс" одержал долгожданную победу после пяти поражений подряд

Хоккей КХЛ Сибирь Фото: hcbarys.kz
Хоккейный клуб "Барыс" начал с победы домашнюю серию из трех матчей. В рамках игр чемпионата КХЛ астанчане обыграли "Сибирь" из Новосибирска, тем самым прервав серию из пяти поражений подряд, сообщает Zakon.kz.

Счет в противостоянии был открыт казахстанцами на девятой минуте, усилиями Джереми Бракко.

Но уже во втором периоде гости благодаря Вячеславу Основину сумели сравнять счет.

Судьба матча решилась в конце заключительной 20-минутки, когда точный удар капитана "Барыса" Линдена Вея снова вывел хозяев площадки вперед.

А за 20 секунд до финального свистка Кирилл Савицкий еще раз огорчил команду из Новосибирска, забив в пустые ворота. Итоговый счет встречи 3:1 в пользу "Барыса".

Следующий поединок казахстанский коллектив проводит также на своей арене, 3 ноября принимаем "Адмирал". Начало в 19:30.

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