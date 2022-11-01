"Барыс" одержал долгожданную победу после пяти поражений подряд
Счет в противостоянии был открыт казахстанцами на девятой минуте, усилиями Джереми Бракко.
Но уже во втором периоде гости благодаря Вячеславу Основину сумели сравнять счет.
Судьба матча решилась в конце заключительной 20-минутки, когда точный удар капитана "Барыса" Линдена Вея снова вывел хозяев площадки вперед.
А за 20 секунд до финального свистка Кирилл Савицкий еще раз огорчил команду из Новосибирска, забив в пустые ворота. Итоговый счет встречи 3:1 в пользу "Барыса".
Следующий поединок казахстанский коллектив проводит также на своей арене, 3 ноября принимаем "Адмирал". Начало в 19:30.
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