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Кандидат в президенты Каракат Абден выступает за круглосуточные детсады

Выступает за круглосуточные детсады Фото: пресс-служба Каракат Абден
На встрече с представителями детских садов в городе Есике Алматинской области кандидат в президенты Каракат Абден подняла вопрос о проблемах в сфере образования и воспитания детей и отметила, что поддерживает идею открытия круглосуточных детских садов, сообщает Zakon.kz.

По словам Каракат Абден, родителям приходится оставлять детей одних дома и работать на двух-трех работах, чтобы прокормить свою семью, тогда как безопасность детей должна быть на первом месте.

Сегодня мы очень широко осветили проблему дошкольного образования. До сих пор у нас есть проблемы, когда детей берут в детский сад с трех лет, хотя по законодательству должны брать с двух лет, а работающим родителям зачастую негде оставлять детей. Поэтому необходимо открывать круглосуточные детские сады, можно на базе государственных, увеличив их время работы. Самое главное, это не требует больших затрат. Кандидат в президенты РК Каракат Абден

Выступает за круглосуточные детсады

Фото: пресс-служба Каракат Абден

Кандидат в президенты затронула и тему о декретных выплатах. По мнению Каракат Абден, государство должно оплачивать женщинам пособие по уходу за ребенком до двух лет, либо открывать детские сады, где принимают детей с года, чтобы женщины могли работать и обеспечивать себя.

Каракат Абден выступает за круглосуточные детсады

Фото: пресс-служба Каракат Абден

В ходе встречи кандидат в президенты ознакомила представителей частных и государственных детских садов города Есика со своей предвыборной программой. В рамках предвыборной агитации Каракат Абден уже побывала в Акмолинской области, в Астане, в Караганде, Экибастузе, Павлодаре и в Семее. В ближайшее время планируется встречи с избирателями Кызылординской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей.

Выступает за круглосуточные детсады

Фото: пресс-служба Каракат Абден

Автор: Аяулым Жаксылык

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Редакция Zakon.kz
Каракат Абден Алматинская область
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