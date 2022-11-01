Ракета Falcon Heavy с секретным спутником стартовала в США

Ракета-носитель Falcon Heavy стартовала во Флориде с засекреченными спутниками, сообщает Zakon.kz.

Известно лишь о том, что запуск был осуществлен по заказу Космического командования ВС США и на орбиту выведут два спутника, пишет Space.com.

Предназначение первого космического аппарата засекречено, второй — экспериментальный военный микро-спутник TETRA-1. Из-за секретного характера миссии трансляция запуска будет прекращена вскоре после отделения первой ступени ракеты-носителя.

Как сообщил незадолго до старта владелец Илон Маск, Falcon Heavy - самая мощная из существующих на сегодняшний день ракет-носителей в мире. В 2018 году ракета Falcon Heavy отправила в космос электрокар Tesla Roadster. До настоящего времени компания осуществила три успешных запуска ракет этой серии, последний из них состоялся в 2019 году. В ходе сегодняшнего старта компания планирует осуществить посадку обоих ускорителей ракеты-носителя на платформы в Атлантическом океане.