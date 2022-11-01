Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ракета Falcon Heavy с секретным спутником стартовала в США

Стартовала в США Фото: SpaceX
Ракета-носитель Falcon Heavy стартовала во Флориде с засекреченными спутниками, сообщает Zakon.kz.

Известно лишь о том, что запуск был осуществлен по заказу Космического командования ВС США и на орбиту выведут два спутника, пишет Space.com.

Предназначение первого космического аппарата засекречено, второй — экспериментальный военный микро-спутник TETRA-1. Из-за секретного характера миссии трансляция запуска будет прекращена вскоре после отделения первой ступени ракеты-носителя.

Как сообщил незадолго до старта владелец Илон Маск, Falcon Heavy - самая мощная из существующих на сегодняшний день ракет-носителей в мире. В 2018 году ракета Falcon Heavy отправила в космос электрокар Tesla Roadster. До настоящего времени компания осуществила три успешных запуска ракет этой серии, последний из них состоялся в 2019 году. В ходе сегодняшнего старта компания планирует осуществить посадку обоих ускорителей ракеты-носителя на платформы в Атлантическом океане.

Читайте также

Кинг пригрозил уйти из Twitter из-за платной подписки – Маск предложил скидку

Вдохновленный космосом: в чем главная особенность нового смартфона HUAWEI nova 10 Pro

Ученые создали нейросети, распознающие пьяных водителей

Константин Вноровский
Маск Илон США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выживают жители Алматы
Жизнь за чертой: как живут люди в трущобах Алматы
дни отдыха планируют перенести в июле 2023 года
В Казахстане планируют перенести дни отдыха в июле 2023 года
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых разбогатеют в первые дни ноября
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых разбогатеют в первые дни ноября
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления