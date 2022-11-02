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Полицейские вынесли из огня двух человек в СКО

Вынесли из огня двух человек Фото: polisia.kz
Участковые инспекторы вынесли из горящего дома в Северном Казахстане двух человек, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в селе Байтерек в районе М.Жумабаева. Около 16:00 жительница села, проходя мимо дома своего брата, заметила дым. Она вызвала пожарных, но первыми на место происшествия прибыли участковые инспекторы Азамат Тамашов и Азамат Баймусинов – они совершали обход территории и находились поблизости.

Войдя в задымленное помещение, они обнаружили на кухне одного из местных жителей и вынесли его наружу. Затем еще дважды входили в дом. В условиях нулевой видимости, задыхаясь, они нашли потерявшего сознание хозяина в одной из комнат, где уже горел потолок, и вынесли на улицу.

Прибывшие вскоре огнеборцы ликвидировали пожар.

Медики осмотрели пострадавших. Благодаря оперативным действиям участковых инспекторов, госпитализация никому не потребовалась. Азамат Тамашов, обслуживающий Байтерекский сельский округ и Азамат Баймусинов, ответственный за правопорядок в Конюховском сельском округе – опытные сотрудники со стажем службы более 15 лет, пользуются уважением населения. Дома их ждут дети. Оба хорошо понимали, чем рискуют, однако достойно выполнили полицейский долг. Первый заместитель начальника ОП района Эльдар Нургалиев

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