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Маск сменил статус на "оператор горячей линии для жалоб на Twitter"

Сменил статус Фото: Twitter/Elon Musk
Американский предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск сменил описание своей страницы в соцсети. Теперь миллиардер шутливо именует себя "оператором горячей линии по приему жалоб" на площадку, сообщает Zakon.kz.

Такую информацию о себе разместил он в разделе "биография".

Описание вместо "шеф Twitter" Маск добавил во вторник на фоне того, как многие пользователи просили разблокировать их аккаунты, а также аккаунт экс-президента США Дональда Трампа.

Маск ввел платную верификацию аккаунтов в соцсети по ежемесячной подписке, за что подвергся критике писателя Стивена Кинга. На это предприниматель предложил ему снизить стоимость подписки с 20 до 8 долларов в месяц.

Маск ранее обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

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