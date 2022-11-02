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Талибы* создали женское подразделение МВД для разгона протестов

Женское подразделение МВД для разгона протестов Фото: pxhere
Представители "Талибана"* начали принимать женщин на службу в одно из подразделений общественной безопасности МВД, сообщает Zakon.kz.

РИА "Новости" приводит заявление ведомства о том, что 100 женщин в данный момент проходят обучение для службы в этом подразделении.

Их должностные обязанности не раскрываются, но представительницы слабого пола экипированы щитами и шлемами, которые используются афганской полицией именно при разгоне демонстраций.

По словам борца за права женщин в Афганистане Мухадисы Амина, создание женского подразделения соответствует тактике талибов и нужно им для борьбы с организуемыми женщинами акциями протеста.

"Талибан" делает это, чтобы держать под контролем реакцию на жестокость по отношению к женщинам, - приводит агентство слова правозащитницы.

* Организация, запрещенная в Казахстане

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