КНДР запустила баллистическую ракету
Фото: pixabay
Капитанов находящихся в регионе судов при обнаружении обломков ракеты попросили не приближаться к ним, сообщает Zakon.kz.
2 ноября КНДР произвела запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает ТАСС.
Береговая охрана Японии призвала находящиеся в регионе судна в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а немедленно связаться с властями.
При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работать кризисный штаб, который собирается анализом и сбором информации о новом ракетном пуске Пхеньяна.
С начала года КНДР произвела 29 ракетных запусков, 23 из которых были пусками баллистических ракет различного типа
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