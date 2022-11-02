КНДР запустила баллистическую ракету

Капитанов находящихся в регионе судов при обнаружении обломков ракеты попросили не приближаться к ним, сообщает Zakon.kz.

2 ноября КНДР произвела запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает ТАСС.

Береговая охрана Японии призвала находящиеся в регионе судна в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а немедленно связаться с властями.

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работать кризисный штаб, который собирается анализом и сбором информации о новом ракетном пуске Пхеньяна.

С начала года КНДР произвела 29 ракетных запусков, 23 из которых были пусками баллистических ракет различного типа