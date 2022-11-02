Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Кардиолог рассказала, как помочь себе при сердечном приступе до приезда скорой

что делать при инфаркте Фото: pixabay
Сердечный приступ является серьезным жизнеугрожающим состоянием. В первую очередь необходимо вызвать скорую медицинскую помощь и выполнить несколько простых приемов, сообщает Zakon.kz.

К сожалению, смерть человека может наступить до приезда скорой медицинской помощи, поэтому знание методик оказания первой помощи при сердечном приступе может спасти вашу жизнь или жизнь ваших близких. Об этом рассказала врач-кардиолог Анна Давыдова, сообщает "Прайм".

Симптомы острого коронарного синдрома:

  • интенсивная боль за грудиной, в левой половине грудной клетки, под левой лопаткой;

  • боль чаще всего давящая, жгучая, пекущая, раздирающая. Реже – колющая, ноющая;

  • боль отдает в левую руку, левую часть шеи, нижнюю челюсть слева;

  • одышка или чувство нехватки воздуха;

  • слабость, обильная потливость, тошнота, рвота.

Как подчеркивает кардиолог, эти симптомы могут привести к потере сознания и клинической смерти.

Поэтому при возникновении таких симптомов в первую очередь необходимо вызвать скорую медицинскую помощь; лечь так, чтобы голова была выше, чем тело. Открыть окно, дверь, чтобы обеспечить постоянный приток воздуха. Измерить артериальное давление.

При АД свыше 115/70 мм. рт. ст. нужно принять медицинские препараты, которые врач скорой помощи рекомендовал по телефону.Анна Давыдова

Обычно врачи скорой советуют рассосать таблетку нитроглицерина под языком (или заменить ее на 1 дозу нитроспрея), затем разжевать 2 таблетки кардиомагнила или 1/2 таблетки аспирина.

Через 3-5 минут надо повторно измерить АД. Если боль сохраняется, а АД не снижается, можно рассосать еще 1 таблетку нитроглицерина. Кардиолог напомнила, что нельзя принимать больше 3 таблеток нитроглицерина в сумме.

Также при сердечном приступе нельзя вставать, ходить, принимать пищу или алкоголь, курить.

Читайте также

Электронные сигареты менее вредные — новое исследование. Как это поможет курильщикам

Врач перечислила симптомы аллергии на лекарства

Ученые Бостонского университета опровергли миф о вреде картофеля

Данияр Кунафин
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выживают жители Алматы
Жизнь за чертой: как живут люди в трущобах Алматы
дни отдыха планируют перенести в июле 2023 года
В Казахстане планируют перенести дни отдыха в июле 2023 года
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых разбогатеют в первые дни ноября
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых разбогатеют в первые дни ноября
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления