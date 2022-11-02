Кардиолог рассказала, как помочь себе при сердечном приступе до приезда скорой
К сожалению, смерть человека может наступить до приезда скорой медицинской помощи, поэтому знание методик оказания первой помощи при сердечном приступе может спасти вашу жизнь или жизнь ваших близких. Об этом рассказала врач-кардиолог Анна Давыдова, сообщает "Прайм".
Симптомы острого коронарного синдрома:
интенсивная боль за грудиной, в левой половине грудной клетки, под левой лопаткой;
боль чаще всего давящая, жгучая, пекущая, раздирающая. Реже – колющая, ноющая;
боль отдает в левую руку, левую часть шеи, нижнюю челюсть слева;
одышка или чувство нехватки воздуха;
слабость, обильная потливость, тошнота, рвота.
Как подчеркивает кардиолог, эти симптомы могут привести к потере сознания и клинической смерти.
Поэтому при возникновении таких симптомов в первую очередь необходимо вызвать скорую медицинскую помощь; лечь так, чтобы голова была выше, чем тело. Открыть окно, дверь, чтобы обеспечить постоянный приток воздуха. Измерить артериальное давление.
При АД свыше 115/70 мм. рт. ст. нужно принять медицинские препараты, которые врач скорой помощи рекомендовал по телефону.Анна Давыдова
Обычно врачи скорой советуют рассосать таблетку нитроглицерина под языком (или заменить ее на 1 дозу нитроспрея), затем разжевать 2 таблетки кардиомагнила или 1/2 таблетки аспирина.
Через 3-5 минут надо повторно измерить АД. Если боль сохраняется, а АД не снижается, можно рассосать еще 1 таблетку нитроглицерина. Кардиолог напомнила, что нельзя принимать больше 3 таблеток нитроглицерина в сумме.
Также при сердечном приступе нельзя вставать, ходить, принимать пищу или алкоголь, курить.