Электронные сигареты менее вредные — новое исследование. Как это поможет курильщикам

Новое исследование, проведенное по заказу Минздрава Великобритании, подтвердило: бездымные устройства менее вредные, чем обычные сигареты.

Новые данные подкрепляют интерес к альтернативам сигарет, а также обращают внимание на ошибочное восприятие альтернатив обществом. Разбираемся подробнее вместе с проектом "ниЖевред".

Новые данные о сниженном вреде бездымных устройств

Исследование Королевского колледжа Лондона на сегодняшний день считается самым исчерпывающим анализом вреда электронных сигарет, основанным на более чем 400 опубликованных исследованиях. Согласно результатам исследования видно, что недолгосрочное использование электронных сигарет как минимум на 95% менее вредно, чем курение сигарет. Формулировка подкреплена значительно сниженными показателями риска развития рака, респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы доклада отметили, что общественное представление о вреде ЭС не отражает научные данные. Всего 34% курящих воспринимали ЭС менее вредными, и 11% знали, что никотин – не главная причина вреда сигарет. Этот пробел в знаниях мешает продвигать вейп как способ отказа от курения. Эксперты надеются, что исследование направит внимание на альтернативы сигаретам как способ снижения вреда от курения.

Интерес к альтернативам сигарет растет. Почему?

Давно доказано, что курение вредно. В большей степени – выделяемые сигаретой продукты горения, которые поступают в организм курящего с каждым затягом. Согласно последним данным ВОЗ, с 2015 года глобальный процент курящих сократился на 1,5%. Результат приписывают комплексным антитабачным стратегиям и строгому контролю над табаком. Большинство этих стратегий входит в Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ), которая была принята в 2003 году.

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В 2019 году медицинский журнал BMJ опубликовал анализ эффективности этой конвенции. Исследователи сравнили уровни употребления табака с 1970 года, до внедрения конвенции, и после. Анализ не обнаружил существенных изменений в темпах снижения глобального потребления табака. Напротив, в развивающихся и азиатских странах ежегодное потребление увеличилось на более чем 500 сигарет на человека.

Представители ВОЗ признают, что впереди еще много работы. В меры по прекращению курения входят бесплатные горячие линии, по которым можно получить советы, а также поддержка через СМС. Но такими стратегиями, как снижение вреда, до сих пор пренебрегают.

Вместо запретов и профилактики концепция снижения вреда предлагает альтернативные методы. Для курильщиков это не только сокращение потребляемых сигарет, но и полный переход на менее вредные альтернативы – системы нагревания табака (СНТ) и электронные сигареты (ЭС). По сравнению с обычными сигаретами они выделяют значительно меньше вредных веществ в организм, хоть и не являются безопасными. По данным BMJ, уровень токсинов в сигарете в более чем 500 раз выше, чем в СНТ. Согласно Кокрейновскому обзору, перешедшие на СНТ курильщики меньше подвержены воздействию канцерогенов, чем курильщики сигарет. Также переход на бездымные альтернативы может помочь облегчить симптомы обструктивной болезни легких.

Важный нюанс в информировании общества

Несмотря на относительную пользу альтернатив сигаретам, все исследования подчеркивают, что для некурящих использование СНТ и ЭС несет значительный вред. Эта информация может потеряться во время продвижения альтернатив, что привлечет не ту публику. Среди молодых (от 11 до 18 лет) использование ЭС и так растет быстрыми темпами: за последние три года – с 4,8% до 8,6%; особенно популярны одноразовые вейпы (7,8%).

Чтобы не перешагнуть тонкую грань между привлекательностью для некурящей молодежи и для заядлых курильщиков, необходима тщательно продуманная информационная кампания как на государственном уровне, так и на локальном. Повышение осведомленности общества является одной из важных задач таких информационных порталов, как "ниЖевред".

"НиЖевред" нацелен на людей с вредными привычками, которые готовы сделать выбор в пользу здоровья. Hа портале можно найти информацию о концепции снижения вреда, а также советы о том, как каждому снизить вред здоровью с помощью изменений в образе жизни.