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Курсы валют на 2 ноября в обменниках Казахстана

курс в обменных пунктах Казахстана Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 2 ноября 2022 года (на 09:35), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 466,22 тенге, евро – 463,05 тенге, рубля – 7,61 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 468 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 466 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,13 тенге, продажи – 7,33 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 470 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 465 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,11 тенге, продажи – 7,35 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 467 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 467 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,35 тенге.

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