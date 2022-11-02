Курсы валют на 2 ноября в обменниках Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 466,22 тенге, евро – 463,05 тенге, рубля – 7,61 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 468 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 466 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,13 тенге, продажи – 7,33 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 470 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 465 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,11 тенге, продажи – 7,35 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 467 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 467 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,35 тенге.