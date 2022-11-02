В Telegram появилась функция преобразования речи из видеосообщений в текст

Пользователи Telegram теперь могут преобразовать речь из видеосообщений в текст, сообщает Zakon.kz.

По информации сайта "Код Дурова", эта услуга доступна только Premium-пользователям.

Данная функция работает таким же образом, как и расшифровка голосовых сообщений.

Также администраторы групп на 200 и более участников теперь могут организовать обсуждения по темам. Функция позволяет создавать отдельные чаты внутри основной группы для тех или иных обсуждений.

28 октября стало известно, что Telegram запустил возможность покупать имена пользователей в мессенджере, аукционы будут проводиться на специальной платформе Fragment.