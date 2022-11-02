Народные приметы на 2 ноября: что нельзя делать в Артемьев день
Артемию принято молиться об избавлении от случайной смерти и от разного рода болезней. Военачальники и атаманы также почитали Артемия своим покровителем.
По народным обычаям в этот день было принято квасить капусту.
На столе 2 ноября желательно, чтобы были блюда из капусты: квашеная или соленая, тушеная, салаты из капусты, а также голубцы.
На Артемия люди собирались в кругу близких и родных.
2 ноября не в почете были пышные застолья и свадьбы. Наши предки верили, что брак, заключенный на Артемия, будет несчастливым и недолгим.
Нежелательно в этот день посещать кладбища после захода солнца. Иначе можно навлечь неудачи на весь свой род или даже смерть одного из членов семьи.
Чтобы счастье и удача не покинули всех членов семьи, 2 ноября не рекомендуется вытряхивать постельные принадлежности: подушки, одеяла, покрывала и матрасы.
По народным приметам, если 2 ноября снег выпал на сухую землю – значит ждать тепла. На деревьях иней – значит будущий год неурожайный. Если погода в этот день холодная – ждать теплую зиму.
Долгие ветра с запада – будут затяжные осадки. Иглы с лиственницы опали – выпавший снег пролежит до начала весны.