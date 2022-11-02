В Казахстане 57 колледжей лишились лицензий по 133 специальностям

Министерство просвещения Казахстана сообщило Zakon.kz о том, что с начала 2022 года 57 колледжей вернули приложения к лицензиям по 133 специальностям и 164 квалификациям.

По данным ведомства, аннулирование проведено по тем специальностям, преподавание которых не соответствовало стандартам качества, или отсутствовали условия для подготовки кадров, или не востребованы на рынке.

Кроме того, колледжи вернули лицензии по тем специальностям, которые не соответствовали профилю организации.

К примеру, педагогический колледж имел приложение к лицензии по подготовке юристов, а экономический колледж – по подготовке педагогов. Также, как сказано в сообщении, некоторые колледжи готовили специалистов, не имея необходимого учебного оборудования.

Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Ернур Дауенов уточняет, что возврат лицензий непрофильных специальностей позволяет организациям ТиПО сфокусировать внимание на "востребованных" и профильных специальностях.

Он добавил, что это необходимо для повышения качества технического и профессионального образования.

Ведется работа по сокращению специальностей в колледжах, где не созданы необходимые условия для обучения, отсутствует оборудование, мастерские, мастера и преподаватели. Ернур Дауенов

Ранее председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН Гулзат Кобенова рассказывала, что в случае закрытия вуза или колледжа студентов обязательно переводят в другие учебные заведения. Такая обязанность возлагается на учредителей.