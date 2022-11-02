Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Шымкенте нашли пропавшую 15-летнюю школьницу

девочка Фото: pixabay
Полицейские разыскали пропавшую 15-летнюю девочку в Шымкенте. Накануне о пропаже заявил отец девочки, сообщает Zakon.kz.

Девочку удалось найти за сутки в одном из парков Шымкента.

Утром мы проводили дочь на занятия. В обеденное время она не пришла домой, – сказал отец школьницы.

Как выяснили полицейские, несовершеннолетняя девочка вышла из школы и уехала с друзьями в мегаполис. Найденную школьницу передали родителям в целости и сохранности.

16 октября в Семее полицейские нашли пропавшего на сутки подростка. Родители пытались самостоятельно найти сына, но поиски не дали результатов.

Читайте также

Глава МВД о торговле людьми: Проблемой предметно и комплексно никто не занимался

Цена изъятой у браконьеров рыбы в ВКО превышает 116 млн тенге

В Алматы задержана мошенница, находившаяся в розыске 12 лет

Ирина Лукичева
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дни отдыха планируют перенести в июле 2023 года
В Казахстане планируют перенести дни отдыха в июле 2023 года
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
Как выживают жители Алматы
Жизнь за чертой: как живут люди в трущобах Алматы
Какую прическу выбрать каждому знаку зодиака в предстоящий год Кролика
Какую прическу выбрать каждому знаку зодиака в предстоящий год Кролика
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления