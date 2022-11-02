В Шымкенте нашли пропавшую 15-летнюю школьницу

Полицейские разыскали пропавшую 15-летнюю девочку в Шымкенте. Накануне о пропаже заявил отец девочки, сообщает Zakon.kz.

Девочку удалось найти за сутки в одном из парков Шымкента.

Утром мы проводили дочь на занятия. В обеденное время она не пришла домой, – сказал отец школьницы.

Как выяснили полицейские, несовершеннолетняя девочка вышла из школы и уехала с друзьями в мегаполис. Найденную школьницу передали родителям в целости и сохранности.

16 октября в Семее полицейские нашли пропавшего на сутки подростка. Родители пытались самостоятельно найти сына, но поиски не дали результатов.