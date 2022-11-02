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Законодательство РК

В правила госзакупок хотят внести новые изменения

разработаны поправки в правила госзакупок Фото: gov.kz
Министерство финансов РК подготовило проект приказа, которым вносятся изменения в Правила осуществления государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Правила дополняются новой главой, которая предусматривает порядок осуществления государственных закупок через конкурс с использованием расчета стоимости жизненного цикла приобретаемых товаров, работ и услуг.

Так, говорится, что при осуществлении таких госзакупок критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение, не применяются.

Администратор бюджетной программы либо единый организатор при необходимости осуществляет государственные закупки способом конкурса с использованием расчета стоимости жизненного цикла приобретаемых товаров, работ, услуг для нескольких заказчиков в рамках одного конкурса с разделением на лоты по их однородным видам и по месту их поставки (выполнения, оказания).

Стоимость жизненного цикла товаров, работ, услуг, включенных в перечень товаров, работ, услуг, рассчитывается в соответствии с разработанной методикой расчета.

При этом расчет стоимости жизненного цикла товаров применяется к заявкам потенциальных поставщиков, признанных соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

Веб-порталом госзакупок производятся автоматическая оценка и сопоставление конкурсных ценовых предложений потенциальных поставщиков с учетом стоимости жизненного цикла приобретаемых товаров, работ и услуг.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший стоимость товара, работы, услуги, которая является наименьшей с учетом стоимости жизненного цикла.

Указывается, что если наименьшая стоимость товара, работы, услуги с учетом стоимости жизненного цикла представлена несколькими потенциальными поставщиками, победителем признается участник конкурса, имеющий больший показатель финансовой устойчивости, определяемый веб-порталом автоматически согласно данным информационных систем органов государственных доходов.

При равенстве показателей финансовой устойчивости победителем признается участник конкурса, заявка на участие которого поступила ранее заявок на участие в конкурсе других потенциальных поставщиков.

Правила предусматривают, что для объективного и достоверного расчета стоимости жизненного цикла приобретаемых товаров потенциальные поставщики в подтверждение достоверности технических, эксплуатационных и качественных характеристик заявленного товара представляют гарантийное письмо от производителя либо его официальных представителей (дистрибьютеров или дилеров).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 ноября.

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