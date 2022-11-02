Синоптики пообещали в Казахстане ветреную погоду

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 3-5 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В предстоящие дни погоду будет определять малоподвижный северо-западный циклон, ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде дождя и снега.

Днем 4, ночью 5 ноября на северо-западе, севере, днем 4, сутки 5 ноября в горных и предгорных районах юга, юго-востока республики ожидаются сильные осадки. 5 ноября ночью на юго-западе Казахстана пройдет сильный дождь. РГП "Казгидромет"

По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра в северо-западных, северных регионах с низовой метелью.

Резких изменений в температурном фоне по Казахстану не ожидается.