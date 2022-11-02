Появились подробности столкновения легковушки и поезда в Жамбылской области

В Жамбылской области 1 ноября машина столкнулась с поездом. Погибли шесть человек. Очевидцы страшной аварии рассказали подробности, сообщает Zakon.kz.

По информации Первого канала "Евразия", смертельное ДТП произошло в Меркенском районе недалеко от села Карасу.

По предварительным данным, водитель не успел пересечь железнодорожный переезд.

Как рассказал очевидец Шерхан Абзалулы, там нет шлагбаума, рабочих тоже.

По его словам, они проехали и спустя минуту услышали грохот от столкновения. Сразу же побежали обратно, но поняли, что спасать некого. Стали звонить в специальные службы. Пассажирский поезд "Мангистау – Алматы" шел на скорости. Многотонный локомотив смял легковушку, как консервную банку. После машину отбросило на несколько метров. Тела погибших раскидало по степи. От машины остались двигатель и выхлопная труба.

Житель села Карасу Енсебек Абылгазиев уверен, что авария произошла, потому что убрали шлагбаум. Надо возвращать, не то таких аварий будет много.

Среди жителей села Карасу, оказавшихся на месте трагедии, был и бывший дежурный. Оказалось, железнодорожный переезд стал неохраняемым совсем недавно.

На этом переезде я шесть лет работал дежурным. По времени поднимали шлагбаум и открывали движение, также по часам закрывали. Ни одной аварии не допустили. Где-то неделю назад его закрыли. Мы говорили, что не надо его закрывать, здесь проезжает много машин. Нам начальство ответило, что вышел приказ. Максут Куанов

В нацкомпании "Қазақстан темір жолы" сообщили, что, несмотря на отсутствие дежурного, переезд оборудован автоматической сигнализацией. Условия видимости соответствуют установленной скорости движения поездов.

Учитывался ли такой плотный туман, который был во время столкновения, – неизвестно.

1 ноября в Жамбылской области поезд столкнулся с автомобилем, погибли шесть человек.