Глава МВД о торговле людьми: Официальная статистика – верхушка айсберга

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов 2 ноября на форуме в Астане заявил, что деятельность по противодействию торговле людьми – это только борьба с последствиями, а вся официальная статистика – верхушка айсберга, сообщает Zakon.kz.

Марат Ахметжанов, ссылаясь на данные ООН, сообщил, что 70% жертв торговли людьми в мире составляют женщины и молодые девушки. И каждый третий – ребенок. Эта проблема касается и Казахстана. Ежегодно в стране регистрируется более 100 таких преступлений.

По его словам, за четыре месяца 2022 года выявлено около 30 случаев торговли людьми. Задержаны три организованные преступные группы.

При этом Марат Ахметжанов признал, что это только борьба с последствиями, а вся официальная статистика – лишь верхушка айсберга.

Он заявил, что на протяжении многих лет никто предметно и комплексно этой проблемой не занимался. Не осуществлялся анализ истинных причин и условий, способствующих таким преступлениям.

Ситуацию осложняет, по его словам, то, что данная сфера всегда латентна.

26 июля на брифинге эксперты объяснили, кто может стать жертвой торговли людьми.