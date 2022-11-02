"Максимальный драйв" от Olimpbet. Розыгрыш Toyota Camry в прямом эфире

Автомобили, путевки в Катар, премиальная техника и денежные призы ждут вас!

В Казахстане продолжается невероятная акция "Максимальный драйв" от Olimpbet с призовым фондом более 2,5 миллиардав тенге.

Прямой эфир очередного розыгрыша смотрите на Youtube-канале Olimpbet в среду, 2 ноября, в 19:00. Чтобы не пропустить, подпишитесь на уведомление по ссылке.

На этот раз будет разыграна третья из четырех Toyota Camry последней модели. А также путевки в Катар, премиальная "яблочная" техника и живые деньги.

Специальный гость – Алия Бекбаева, геймер, косплеер ABQUEEN. В прямом эфире также примет участие обладатель главного приза второго розыгрыша – Владимир Богдашин из Семея. На его месте может оказаться любой казахстанец, достигший 21 года и принявший участие в акции от Olimpbet.

Правила "Максимального драйва" предельно просты:

сделайте ставку на сайте или в приложении Olimpbet.kz от 2000 тенге и более;

сохраните билеты с каждой ставки. Чем больше ставок – тем больше шансов на выигрыш;

получайте призы от Olimpbet!

Розыгрыши призов проходят каждые две недели до 25 декабря. Начинайте собирать билеты уже сейчас, забирайте призы и прочувствуйте "Максимальный драйв" от 2,5 миллиарда тенге. Мало?

Подробности акции – здесь.