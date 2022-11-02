В ЗКО подготовлены 505 избирательных участков

Все избирательные участки на территории Западно-Казахстанской области включены в Карту доступа Министерства труда и социальной защиты населения РК. Составлены паспорта 505 избирательных участков.

Председатель областной территориальной избирательной комиссии Гайса Капаков рассказал о ходе подготовительной работы избирательных комиссий к внеочередным выборам президента РК.

Сейчас проходит обучение членов комиссии, до 6 ноября включительно будет обучено свыше двух тысяч членов комиссии. В качестве лекторов были привлечены сертифицированные тренеры, которые прошли обучение в ЦИК. Составлен календарный план областной территориальной избирательной комиссии, определены ответственные лица. На 178 участках будет установлен онлайн-сервис проверки сведений по месту регистрации граждан на портале "Электронного правительства". Гайса Капаков

В середине ноября будут проведены обучающие семинары для наблюдателей, представителей политических партий и общественных организаций. Определены места для размещения билбордов, календарей и информационных стендов. Всего по области установили 236 банеров, вывесили 505 календарей. Отработан алгоритм работы по проверке подписей, доставки и хранения бюллетеней, информационных материалов.

По информации Капакова, из 98 членов территориальных избирательных комиссий 24 человека имеют опыт работы в избирательной системе более 10 лет. Из 13 председателей территориальных избирательных комиссий 7 человек имеют опыт работы в избирательной системе более 10 лет, 4 председателя впервые участвуют в проведении выборов. Из 505 председателей участковых избирательных комиссий 188 человек имеют опыт работы в избирательной системе до 5 лет, до 10 лет – 125, свыше 10 лет – 192 человека.