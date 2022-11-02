В ЗКО подготовлены 505 избирательных участков
Председатель областной территориальной избирательной комиссии Гайса Капаков рассказал о ходе подготовительной работы избирательных комиссий к внеочередным выборам президента РК.
Сейчас проходит обучение членов комиссии, до 6 ноября включительно будет обучено свыше двух тысяч членов комиссии. В качестве лекторов были привлечены сертифицированные тренеры, которые прошли обучение в ЦИК. Составлен календарный план областной территориальной избирательной комиссии, определены ответственные лица. На 178 участках будет установлен онлайн-сервис проверки сведений по месту регистрации граждан на портале "Электронного правительства".Гайса Капаков
В середине ноября будут проведены обучающие семинары для наблюдателей, представителей политических партий и общественных организаций. Определены места для размещения билбордов, календарей и информационных стендов. Всего по области установили 236 банеров, вывесили 505 календарей. Отработан алгоритм работы по проверке подписей, доставки и хранения бюллетеней, информационных материалов.
По информации Капакова, из 98 членов территориальных избирательных комиссий 24 человека имеют опыт работы в избирательной системе более 10 лет. Из 13 председателей территориальных избирательных комиссий 7 человек имеют опыт работы в избирательной системе более 10 лет, 4 председателя впервые участвуют в проведении выборов. Из 505 председателей участковых избирательных комиссий 188 человек имеют опыт работы в избирательной системе до 5 лет, до 10 лет – 125, свыше 10 лет – 192 человека.
В июле проведено обучение 1500 членов комиссий на базе созданного обучающего центра с практическими занятиями по разбору кейсов по допущенным ошибкам. Для обеспечения юридического сопровождения работы избирательных комиссий создана группа из опытных юристов, которую возглавила секретарь областной избирательной комиссии Кунсауле Аралбекова.