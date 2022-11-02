Военнослужащая поделилась впечатлениями о миротворческой миссии

Женщины-миротворцы доказали, что во всех областях деятельности по поддержанию мира они способны выполнять те же функции, что и их коллеги-мужчины, на том же уровне и в таких же трудных условиях, сообщает Zakon.kz.

Привлечение и удержание женщин-миротворцев – это оперативная потребность. Им приходится проходить жесткий отбор среди большого числа военнослужащих и показать знание не только военного дела, но и миротворческой подготовки, а также совершенное владение иностранным языком.

Среди таких, которые доказали, что достойно могут выполнить задачи и функции по миротворческой деятельности, полковник Диля Ахметова.

Диля Ахметова из семьи военных, но профессию выбрала поначалу мирную – преподаватель английского языка. Одно время работала в школе, но так сложилось, что, учитывая ее педагогический стаж и знание иностранного языка, ей предложили работу в Лингвистическом центре Министерства обороны. Так началась ее военная карьера.

Самым важным этапом службы стала ее первая миротворческая миссия в Ливане. Ее направили в сектор "Запад" – это штаб-квартира, находящаяся под командованием Италии возле ливанского города Шама на юго-востоке страны, недалеко от границы с Израилем. По прибытии Диля получила назначение нести службу в сфере военно-гражданского сотрудничества. В круг ее обязанностей входило взаимодействие с мухтарами (главами небольших городов) и жителями 109 деревень, чтобы узнавать, какая помощь им необходима.

Рабочий день миротворцев начинался в восемь утра и заканчивался в десять вечера. Работали без выходных, в 40-градусную жару. Задач было много: развертывание выездных медицинских и стоматологических пунктов в тех деревнях, где не было больниц и поликлиник, прокладывали дороги, строили и ремонтировали школы и интернаты, церкви и мечети. Обучали местное население английскому и итальянскому языкам, а еще организовывали курсы кройки и шитья для женщин, чьи мужья погибли во время вооруженных конфликтов, чтобы они могли овладеть навыками, которые бы позволяли им зарабатывать.

Фото: Министерство обороны

Особое внимание уделяли детям: разворачивали палаточные летние лагеря для детей-сирот, обучали игре в футбол, проводили различные конкурсы.

Как признается Диля, несмотря на трудности, желание помочь людям, живущих в условиях войны, было сильнее. Во время ее миссии в сентябре 2019 года ей пришлось пережить минометную атаку по двум деревням, неподалеку от которых располагалась база миротворцев. Несмотря на трудности, желание помочь людям, живущим в условиях войны, для нее было сильнее.

По словам Дили Жаксылыковны, Ливан – очень красивая, уникальная страна, земля и климат позволяют собирать несколько урожаев в год. Но люди не пользуются этим, потому что боятся все потерять в один момент. Из-за продолжающейся войны они живут в постоянном страхе. Когда царит мир, люди покупают квартиры, вкладываются в детей и в образование, строят планы на будущее. А в Ливане, к сожалению, иначе.

В настоящее время полковник Ахметова занимает должность начальника Управления миротворческой подготовки Центра миротворческой подготовки Министерства обороны Казахстана. Она обучает офицеров и сержантов основам миротворческого дела. Здесь проходят подготовку казахстанские военные наблюдатели для Западной Сахары и миротворцы для Ливана.

Она считает, что если девушки хотят идти служить в армию, то двери для них открыты. Диля советует учить языки, и не только английский.

Сегодня в системе миротворчества ООН женщины достаточно востребованы, но им надо быть готовыми ко всем тяготам и лишениям воинской службы. Несмотря на то, что человечество сегодня могло бы жить без войн, современные реалии, увы, показывают, что вооруженных конфликтов становится все больше и больше на карте мира. И казахстанская армия должна быть готова к любому развитию ситуации, а в миротворческих миссиях она обретает колоссальный опыт совместной и слаженной работы с коллегами из других стран.