Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 3 ноября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 3 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на всей территории страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега.

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе, севере – с низовой метелью, на севере, западе, в центре – гололед.

Днем на западе Мангистауской области ожидается сильный дождь.

В Астане – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ночью – гололед. Ветер южный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +3...+5°С.

В Алматы – облачно с прояснением, ночью и в первой половине дня – дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +10...+12°С.

В Шымкенте – переменная облачность, в первой половине ночи – дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +14...+16°С.