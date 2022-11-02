Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 3 ноября
По информации РГП "Казгидромет", на всей территории страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега.
По республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе, севере – с низовой метелью, на севере, западе, в центре – гололед.
Днем на западе Мангистауской области ожидается сильный дождь.
В Астане – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ночью – гололед. Ветер южный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +3...+5°С.
В Алматы – облачно с прояснением, ночью и в первой половине дня – дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +10...+12°С.
В Шымкенте – переменная облачность, в первой половине ночи – дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +14...+16°С.