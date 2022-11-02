Даурен Абаев ответил на вопросы акмолинцев

Министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев посетил Акмолинскую область. На встрече с населением в поселке Зеренда министр ответил на волнующие их вопросы.

В основном акмолинцев интересовали вопросы качества оснащения объектов культуры, повышение зарплаты и другие социальные темы.

На сегодняшний день уделяется особое внимание сельской местности, ремонту объектов культуры и пополнению технической базы. Кроме этого, направлены большие ресурсы на строительство и реконструкцию спортивных объектов в поселках страны. Эта работа делается и будет продолжаться по плану. Также хочется сообщить, что в рамках программы "Повышение доходов населения" продолжается поэтапное повышение заработной платы всех работников бюджетных сфер, в том числе работников культуры. На сегодняшний день процесс идет, с этого года ряду организаций уже повысили зарплату на 20%, исходя из этого, сообщаю, что работникам областных театров повысят заработную плату. Даурен Абаев

Напомним, в Акмолинской области функционируют свыше двух тысяч спортивных объектов. В частности, два Дворца спорта, три спортивных манежа, 20 теннисных кортов, 20 стадионов, ипподром, 26 плавательных бассейнов. Вместе с тем ведется строительство Дворца спорта в городе Щучинске, физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Жаксы Жаксынского района и реконструкция стадиона в селе Балкашино. В ходе встречи Даурен Абаев поделился своим мнением по поводу строительства громадных спортивных объектов.

Мы постепенно отказываемся от практики строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, которые стоят десятки миллиардов тенге. В таких комплексах много площади, не несущей полезной спортивной нагрузки. Огромные атриумы, коридоры, паркинги, актовые залы и прочее. Гораздо эффективнее строить модульные спортивные объекты. Они в десятки раз дешевле. Их легче и быстрее возводить. И они больше ориентированы на сельскую местность. Даурен Абаев

Также на встрече было обсуждено социальное обеспечение спортивной сферы. По информации министерства, в этом году подняли заработную плату педагогов за ведение внеурочных спортивных занятий на 100% от должностного оклада. Работникам специализированных школ и колледжей сферы физической культуры и спорта – на 100%. Работникам Антидопинговой лаборатории, Национального антидопингового центра, тренерам Дирекции развития спорта – на 100% от должностного оклада. В 4 раза повышен размер пожизненного обеспечения чемпионов и их тренеров.

И, конечно же, министр поделился ходом подготовки страны к Олимпийским играм в Париже.

Совершенствование системы развития спорта высших достижений не остается без внимания. Уже сейчас мы ведем комплексную подготовку к предстоящим Олимпийским играм в Париже. Расширен контингент спортсменов до 10 номера. Для чего это делается? Прежде всего, для поддержания оптимальной формы резервного состава на случай получения травм первыми номерами, применения ими допинга или завершения карьеры. Ведется разработка национальных программ развития плавания и биатлона. Предусмотрено обеспечение олимпийских видов спорта специалистами комплексных научных групп. Это спортивные врачи, массажисты, психологи, нутрициологи, реабилитологи, биохимики. Даурен Абаев

Тему туризма министр также не обошел стороной, ведь в Акмолинской области расположены два крупных объекта отдыха. По прогнозам компетентных специалистов, к концу года количество внутренних туристов превысит отметку в 8 миллионов человек. Для сравнения: в 2020 году всего по стране было зафиксировано 4,5 миллиона туристов. Наблюдается рост числа зарубежных граждан, посещающих нашу страну. Так, к концу года их численность превысит 700 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

Мы восстановили международные авиасообщения с 25 странами по 80 маршрутам. Возобновлен безвизовый режим для 74 стран, открыты сухопутные границы. Конечно, особое место в развитии туризма принадлежит Акмолинской области – природной жемчужине страны. Этот край, известный красивейшим национальным парком "Бурабай", с великолепными лесами и озерами, край, где расположены памятники культуры и сакральные места. В целях популяризации внутреннего туризма стартовала масштабная акция "Neo Nomad 2022". Звание современного кочевника "Neo Nomad 2022" получит турист, сфотографировавшийся в течение года на 20 туристских фотоспатах. В результате туристы, посетившие все 20 локаций, получат ценный подарок. И учитывая, что озеро Зеренди является одной из локацией акции, я с гордостью приглашаю вас принять участия в подобном широкомасштабном проекте, – отметил министр.

По итогам встречи с населением министр провел прием граждан, где выслушал просьбы акмолинцев и взял данные вопросы на контроль.