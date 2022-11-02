Halyk запустил онлайн-отправку электронной финансовой отчетности в банк

Компания 1С-Рейтинг и Halyk Bank представляют новый автоматизированный сервис по дистанционной передаче электронной финансовой отчетности юридических лиц, подключенных к программе "1С: Бухгалтерия", в Halyk Bank.

Сервис упрощает и ускоряет процесс передачи в банк финансовых отчетов в электронном виде, а также позволяет автоматизировать и ускорить процесс рассмотрения кредитной заявки.

Сервис предназначен для юридических лиц, использующих в качестве программы автоматизации бухгалтерского учета решения на базе конфигурации "1С: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0".

Использование сервиса абсолютно безопасно, так как доступ к учетной записи клиента в программе "1С" банковским работникам не предоставляется. Пользователи самостоятельно формируют отчетность в программных продуктах "1С", заверяют электронной цифровой подписью (ЭЦП) ответственных лиц организации и самостоятельно инициируют ее передачу в банк. Перед отправкой пакет финансовой отчетности, в том числе "Баланс", "Отчет о прибылях и убытках" (ОПиУ) и "Отчет о движении денежных средств" (ОДДС), зашифровывается и доставляется в Halyk Bank по безопасному каналу связи.

Преимущества нового сервиса очевидны. Во-первых, клиентам банка больше не надо распечатывать бумажный вариант финотчетности и доставлять его в банковское отделение. Это в разы сокращает время на формирование и передачу финансовой отчетности в банк. Во-вторых, электронную финансовую отчетность можно использовать в цифровых автоматизированных процессах банка, что ведет к ускоренному рассмотрению кредитной заявки и к возможности увеличения суммы финансирования. В-третьих, сервис упрощает прохождение мониторинга в рамках действующего договора займа.

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо установить расширение "1С-Рейтинг: Электронная отчетность", сформировать нужный пакет отчетности по выбору, выполнить его проверку, подписать ЭЦП и отправить в банк.

Оценить удобство и возможности нового сервиса можно уже с сегодняшнего дня.