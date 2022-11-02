Депутат рассказал о новом порядке выдачи земельных участков в Казахстане

В скором времени в Казахстане изменится порядок выдачи земли. Такие поправки разработаны по поручению президента страны, данному в Послании народу Казахстана. Что это будет за новый порядок и какой он даст эффект, рассказал депутат Мажилиса Айкын Конуров, сообщает Zakon.kz.

– Айкын Ойратович, в первом чтении Мажилис одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации госуслуг в рамках единого госкадастра недвижимости». Вы возглавляете рабочую группу. Расскажите, пожалуйста, какие изменения ждут казахстанцев согласно этим поправкам?

– Законопроектом предусматривается в пределах земель столицы, городов республиканского, областного и районного значений внедрить новый электронный формат предоставления права на земельные участки. Заявитель будет самостоятельно выбирать нужный ему свободный земельный участок путем отрисовки его границ на публичной кадастровой карте.

Публичная кадастровая карта – это цифровая карта, где будет отображена вся цифровая информация из земельного, правового, градостроительного кадастров республики и иные сведения госорганов. Она будет в открытом режиме.

Что касается процедуры нового порядка, то он будет полностью электронным: от подачи и до решения.

– Что особенного в новом порядке выдачи земли?

– В первую очередь то, что новый порядок предоставления земельных участков значительно упрощает процедуры такого предоставления, а также сокращает сроки в два раза. В конечном итоге общий срок предоставления составит до 30 дней. При этом полностью исключается контакт заявителя с должностными лицами акимата.

Прозрачность процессов обеспечивается тем, что заявитель на всех этапах оформления сможет самостоятельно отследить статус своей заявки и действия должностных лиц.

В связи с автоматизацией процессов предоставления прав на земельный участок исключаются институт земельной комиссии, а также разработка и утверждение земельно-кадастрового плана на вышеуказанных территориях. Подобный механизм будет также применен при изменении целевого назначения земельных участков, расположенных на землях населенных пунктов.

Кроме того, сокращается количество документов на земельный участок и на здание. Так, акт на землю и техпаспорт будут объединены в один документ в виде кадастрового паспорта объекта недвижимости.

Одновременно конкретизированы нормы, регламентирующие порядок функционирования информационной системы ЕГКН, которая будет содержать сведения земельного и правового кадастров. Управления архитектуры и градостроительства акиматов наделяются полномочиями по рассмотрению заявлений на предоставление земельных участков и принятию по ним соответствующих решений.

Также вносится поправка, направленная на включение протокола по итогам аукционов по продаже земельного участка или права аренды земельного участка в перечень правоустанавливающих документов на землю. Это послужит основанием для заключения соответствующих договоров по использованию земельных участков без принятия решения акиматом и так далее.

– Ранее говорили, что в рамках законопроекта предоставление земли будет регламентировано двумя способами – путем прямого предоставления только в электронном формате и посредством проведения торгов. Что в итоге решили, остаются оба варианта?

– Как я уже сказал, законопроект предусматривает получение земли путем прямого предоставления только в электронном формате. Вопросы предоставления земель посредством проведения торгов не затрагивает, так как данный вопрос уже урегулирован действующими нормами Земельного кодекса. Норма действует со 2 января 2021 года. И правилами организации и проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права аренды земельных участков в электронном виде на веб-портале реестра государственного имущества, утвержденных приказом министра сельского хозяйства РК от 15 октября 2021 года № 297. Наш законопроект вопросы проведения торгов не затрагивает.

Указанный способ был предложен в правительственном варианте законопроекта, который не нашел поддержки при рассмотрении его в Мажилисе ввиду вышеуказанных причин.

– Каким образом будут предоставлять землю в цифровом формате?

– По поводу того, как будет осуществляться порядок получения земельного участка в цифровом формате, то, во-первых, подается соответствующее заявление. Затем подписанное заявление через портал «электронного правительства» направляется в информационную систему местного исполнительного органа для рассмотрения. Заявителю в его личный кабинет на портале направляется уведомление о его поступлении, в котором указывается предполагаемая дата согласования схемы отвода испрашиваемого земельного участка.

Далее акимат поступившее заявление в день подачи направляет в Управление архитектуры и градостроительства. Там в свою очередь рассматривают возможность такого предоставления в соответствии с Генпланом населенного пункта или проектом детальной планировки.

– А вдруг земельный участок не будет соответствовать генплану, что тогда?

– В случае, если запрашиваемый земельный участок не соответствует генеральному плану города и по этой причине невозможно его предоставить, то в личный кабинет заявителя направляется мотивированный отказ в виде заключения органов архитектуры.

Если же возможность предоставить участок существует, то составляется схема отвода земельного участка. Она будет проходить согласование всех заинтересованных уполномоченных органов и организаций. Их перечень будет определен каждым акиматом на основании типового перечня. Затем согласованная схема отвода земельного участка для окончательного согласования самим заявителем направляется ему в личный кабинет.

В случае согласия заявителя со схемой отвода на ее основании принимается решение акимата о предоставлении прав на земельный участок.

Окончательным результатам проведенных работ будут изготовление и выдача кадастрового паспорта объекта недвижимости и регистрация предоставленного права на земельный участок.

– Новый порядок оформления земельных участков будет доступен всем казахстанцам?

– Изначально правительством предполагалось, что электронный формат предоставления земель будет применен для всех категорий земель. Однако ввиду неполного охвата территории страны интернетом рабочей группой принято решение внедрить электронный формат предоставления прав на земельные участки только для земель столицы, городов республиканского, областного и районного значения.

Напомню, что сегодня порядок предусматривает подачу заявления на изготовление госакта, после получение второго заявления на госрегистрацию. По итогам заявителю на основании одного заявления будут в проактивном виде оказаны четыре госуслуги – решение о предоставлении права на земельный участок, заключение договора, изготовление кадастрового паспорта и государственная регистрация данного права.

– Вы уже сказали, что акт на землю и техпаспорт объединят и теперь будет единый кадастровый паспорт. Значит ли это, что нужно будет всем менять документы и заводить этот паспорт?

– Кадастровый паспорт как единый документ внедряется на территориях городов и будет выдаваться на все объекты недвижимости. Ранее выданные документы сохраняют юридическую силу и не требуют переоформления. Регистрация и учет объекта ИС ЕГКН подтверждают существование и характеристики объекта недвижимости.

– Всем ли казахстанцам будет доступен цифровой кадастр?

– ИС ЕГКН является открытым информационным ресурсом, где будут консолидированы данные земельного и правового кадастров, доступ к которым обеспечивается посредством публичной кадастровой карты. В публичной кадастровой карте в общем доступе будут отражены все сведения о земельных участках, в том числе, свободных, имеющиеся инженерные коммуникации, генеральный план населенного пункта и так далее.

Главной целью данного проекта является обеспечение прозрачности и полного доступа населения и бизнеса к информации о земельном фонде и объектах недвижимости.

– Айкын Ойратович, какой эффект ожидаете от введения законопроекта в действие, что он даст, на что повлияет?

– Внедрение электронного механизма предоставления земельных участков позволит достичь сразу нескольких целей. В частности, обеспечиваются прозрачность и полный доступ населения и бизнеса к информации о земельном фонде и объектах недвижимости. Обеспечивается доступность кадастровых данных и цифровой карты открытого пользования на всей территории Казахстана. Также вводится цифровой контроль за процессом рассмотрения заявлений. Здесь, к слову, будут своевременно пресекаться необоснованные отказы госорганов и исключаться дублирующие бизнес- процессы. Минимизируется взаимодействие субъектов земельных правоотношений с должностными лицами при оказании соответствующих госуслуг.

В совокупности снизится коррупционная составляющая в сфере земельных отношений.

1 сентября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токав в Послании народу Казахстана поручил выработать действенные подходы для оперативного и прозрачного выделения предпринимателям земельных участков.