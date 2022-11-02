Россия восстановила участие в "зерновой сделке" с Украиной

Как сообщает Министерство обороны РФ, Россия возобновила участие в зерновой сделке с ООН, Турцией и Украиной, сообщает Zakon.kz.

Украина дала России гарантии, что не будет использовать зерновой коридор для ведения боевых действий.

Украинская сторона официально заверила, что "Морской гуманитарный коридор" будет использоваться только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы".

Россия считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины ("Черноморская инициатива").

В ведомстве отметили, что благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины.

После совершения Украиной 29 октября террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", Россия приостановила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов ("Черноморская инициатива"). Данная позиция России была доведена до генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша и Совета Безопасности ООН.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

29 октября Россия приостановила действие "зерновой сделки" на неопределенный срок.

1 ноября эксперт оценил последствия выхода России из "зерновой сделки" для Казахстана.