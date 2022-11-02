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Изменились правила субсидирования займов субъектов АПК

изменились правила субсидирования субъектов АПК Фото: primerminister.kz
Приказом министра сельского хозяйства от 27 октября 2022 года внесены изменения в Правила субсидирования в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что субсидирование части комиссии по гарантии осуществляется по утвержденным видам деятельности и по кредитным договорам, соответствующим следующим условиям:

  • выдаваемые банками на инвестиции и пополнение оборотных средств (в том числе на возобновляемой основе), при этом размер оборотных средств составляет не более 50% от суммы кредита. Допускается субсидирование гарантии по кредиту, 100% которого направлено на пополнение оборотных средств;

  • срок кредита – не более 10 лет;

  • ставка вознаграждения или ставка доходности, применяемая к финансированию на исламских принципах в размере не более базовой ставки вознаграждения, установленной Нацбанком РК с увеличением на 7,5%.(Сейчас не более 17% годовых, базовая ставка Нацбанка с 21 октября составляет 16% - ред.) ;

  • валюта кредита – тенге;

  • с ежегодным погашением основного долга равными долями по истечению льготного периода;

  • с максимальной суммой не более 5 миллиардов тенге;

  • целевым назначением является приобретение основных средств, строительство, пополнение оборотных средств, приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования.

Субсидирование части комиссии по страховой премии осуществляется по договорам займа, соответствующим следующим условиям:

  • ставка вознаграждения или ставка доходности, применяемая к финансированию на исламских принципах в размере не более 17% годовых в тенге;

  • с максимальной суммой не более 1,5 миллиарда тенге;

  • целевым назначением является приобретение основных средств, строительство, пополнение оборотных средств, приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования.

Приказ вводится в действие с 11 ноября 2022 года.

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