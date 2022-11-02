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АО "НК "ҚТЖ" выкупило свои облигации

АО НК ҚТЖ выкупило свои облигации Фото: пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"
1 ноября 2022 года АО "НК "ҚТЖ" произвело полный обратный выкуп своих еврооблигаций со сроком погашения в 2042 году на сумму 882 978 000 долларов по номинальной стоимости.

Средства для обратного выкупа еврооблигаций АО "НК "ҚТЖ" были предоставлены единственным акционером АО "Самрук-Қазына" в виде облигационного займа (далее – Облигации), размещенного на АО "Казахстанская фондовая биржа", сроком на три года.

Данная сделка осуществлена в рамках продолжающейся работы по улучшению финансового состояния АО "НК "ҚТЖ".

Сделка организована в благоприятный период снижения цены выпущенных еврооблигаций (осенью 2021 года цена достигала 145% от номинала), что позволило избежать потенциальные убытки при выкупе еврооблигаций. Кроме того, сделка позволила снизить ежегодные купонные расходы на 44 млн долларов, заменить еврооблигации на более гибкий финансовый инструмент и в дальнейшем рефинансировать в тенге с целью снижения валютной зависимости.

Также АО "НК "ҚТЖ" произвело кросс-валютный своп обязательств в долларах на обязательства в швейцарских франках (хеджирование) и привело валюту расходов по вознаграждению и основному долгу в соответствие с валютой выручки. Кросс-валютный своп дополнительно снизил ежегодные расходы по вознаграждению облигаций на 22 млн долларов до 2025 года.

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