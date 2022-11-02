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Курс доллара резко снизился на торгах 2 ноября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 460,56 тенге, снизившись на 5,16 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,48 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 63,27 тенге (-0,49).

Средневзвешенный курс евро составил 456,25 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464-468 тенге, евро – по 458-463 тенге, российские рубли – по 7,15-7,4 тенге.

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Лариса Черненко
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