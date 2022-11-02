Мама Ксении Собчак заявила, что у ее дочери нет никакого статуса по делу о хищении

2 ноября мама Ксении Собчак Людмила Нарусова заявила, что у ее дочери нет никакого статуса по делу о хищении, сообщает Zakon.kz.

Она заявила РИА Новости, что у ее дочери нет никакого статуса по уголовному делу. Адвокаты обжалуют сам факт обыска.

По словам Нарусовой, ее дочь скоро вернется в Россию.

Коммерческого директора холдинга Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у госкорпорации "Ростех". Он вымогал деньги у главы "Ростеха" Сергея Чемезова за нераспространение информации. Суханов был задержан при получении транша в 800 тысяч рублей от представителей Чемезова. Суд арестовал Суханова до 25 декабря.

Сама Ксения Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех". Как уточняется, Собчак подозревается в вымогательстве в особо крупном размере. Потерпевшим по делу проходит должностное лицо "Ростеха".

Ранее в СМИ появилась информация, что Собчак была замечена при пересечении пешком белорусско-литовской границы.