Сергей Цырульников: Всем надо учиться у казахстанцев, как жить в мире и согласии

Казахский силач, четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам, рекордсмен Книги Гиннесса и шестикратный рекордсмен Казахстана, официальный амбассадор Министерства культуры и спорта РК Сергей Цырульников дал интервью Zakon.kz.

– Сергей Валерьевич, вы широко известная личность не только в Казахстане, но и в мире. Вы многое видели, сталкивались с различными жизненными ситуациями. И сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о молодых россиянах, которые, избегая мобилизации, едут в том числе в Казахстан. Как лично вы это оцениваете? Не вызовет ли это некую напряженность между казахстанцами и россиянами?

– Не волнуйтесь, не вызовет. Так называемых уклонистов видели уже многие казахстанцы, особенно в городах, находящихся на казахстанско-российской границе. Это Уральск, Актобе, Костанай, Павлодар и другие. Также приезжих россиян много сейчас в Астане и Алматы.

Конечно, такая ситуация в какой-то степени сказалась и на нас, казахстанцах. В частности, на повышении цен на жилье. Вы же знаете, как арендаторы задрали их после приезда наших северных соседей. Но это не отразилось на отношении казахстанцев к, скажем так, приезжим.

Из социальных сетей и новостных сайтов мы знаем, что казахстанцы, не побоюсь этого слова, радушно приняли представителей нашего братского народа. Непосредственно на границе были организованы пункты питания для людей, которые ехали на своем транспорте из России. Многих из них наши казахстанцы расселили у себя дома, причем совершенно бесплатно, кормили. Это говорит о генетическом коде казахстанцев, когда мы встречаем людей, испытывающих какие-то трудности в своей жизни или стране, с широкой душой и с открытым сердцем.

– Что, интересно, думают об этом сами россияне...

– Насколько я знаю, они очень хорошо отзываются о казахах и казахстанцах. Говорят, не ожидали такого. Им было очень приятно увидеть с нашей стороны гостеприимное, доброжелательное к себе отношение, соучастие и сочувствие. Они так и говорили, что были удивлены тому, как принимают их в Казахстане, – с душой, с теплотой, бескорыстно. Многие из них отмечали, что казахстанцы сразу предоставляли им ночлег, кров над головой, чтобы они не мерзли, не голодали. В городе Актобе их расселили даже в кинотеатре, принесли теплые вещи.

Также говорят, что Казахстан – прекрасная страна, и ее в первую очередь украшают люди с большим сердцем и большой душой, и с кого нужно брать пример, так это именно с казахстанцев.

– Пример чего?

– Как нужно жить в мире и согласии и вообще как существовать на одной территории. И сейчас для них примером этого являются именно казахстанцы.

– Сергей Валерьевич, откуда вы родом?

– Я родился и вырос в селе Кубанке Шортандинского района Акмолинской области. Там я провел все свое детство и школьные годы. Наш аул –многонациональный, здесь проживали казахи, немцы, поляки, украинцы, русские, уйгуры, чеченцы, коми, монголы, и многие из них остались до сих пор. Их родители помнят тяжелые тридцатые годы, когда Казахстан принимал у себя жертв политических репрессий, и так же делились последним куском хлеба, пускали к себе жить, хотя у них у самих были большие семьи, а дома, времянки были маленькие, но они никого не оставляли на улице, всех принимали.

Благодаря таким прекрасным качествам казахского народа, как милосердие, терпение, любовь, репрессированные обрели крышу над головой, мир, покой и стали жить вместе с ними и созидать. Это не громкие слова, это действительно было так, и мы все знаем это из истории и рассказов наших предков.

Конечно, сейчас нельзя сравнивать с тридцатыми годами, но это я к тому, что у казахов остался этот генетический код, и он передался всем казахстанцам. Почти 100 лет прошло, а генетический код, как мы видим, сохранился.

Все, кто вырос или жил в Казахстане, пропитаны этой культурой, этим теплом и открытостью души. И сейчас у нас генетический код – казахстанец. Будь ты по паспорту белорус или немец, или русский и так далее, внутренне ты – казах. Вот я, к примеру, белорус. Моя супруга – украинка. А моя бабушка вообще армянка. Такая у нас многонациональная семья, и мы все чувствуем себя именно казахстанцами.

– Хотелось ли вам когда-нибудь уехать из Казахстана?

– Никогда! Наша мама до сих пор живет в Кубанке, и я часто езжу в свой аул, я его очень люблю, у меня самый лучший отдых именно там. Вот даже сейчас, разговаривая с вами по мобильному телефону, давая интервью, я нахожусь в этом ауле. Приехал вчера подышать свежим воздухом, набраться сил. И вообще, соскучился по своему селу, хотя и бываю здесь часто. Нам всем нужно помнить, где ты родился, где вырос, и нужно любить и уважать свою Родину, свой народ, свой государственный язык.

Фото: из личного архива Сергея Цырульникова

Я был в более чем 60 странах, и во многих из них, не скрою, предлагали мне гражданство. Вот недавно предложили в Америке. Но моя родина – Казахстан, и я никуда отсюда не уеду. Для меня Казахстан, мой аул – святое. Казахстан для меня – самая лучшая страна в мире, и я все свои силы, знания, мастерство буду использовать во благо процветания своей страны. Но самое главное богатство – это наши люди. Всему миру надо учиться у нас, как жить в мире и дружбе, как надо общаться с представителями других национальностей, уважать другую культуру, другие традиции, обычаи. Мы живем под единым шаныраком, и у нас никогда не возникало больших трудностей. Мы казахстанцы, и этим все сказано.

Фото: из личного архива Сергея Цырульникова

Сергей ведет много социальных и благотворительных проектов, один из которых называется "100 аулов". Он много сил, средств и времени тратит на развитие казахских аулов и сельского спорта среди детей.

У меня много социальных и благотворительных проектов, и один из них называется "100 аулов". Мне очень хочется помочь им подняться, а также развитию детского спорта на селе.

Фото: из личного архива Сергея Цырюльникова

Я уже побывал в 94 сельских школах, обеспечил их спортивным инвентарем, встретился с 30 тысячами ребятами, провел с ними мастер-классы. Работа продолжается, надо решить еще много вопросов, но это уже другая тема, как-нибудь потом расскажу.