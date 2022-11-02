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Подрядчики не всегда бывают добросовестными – о ремонте русского драмтеатра в Астане

проект Фото: Facebook/"Астана: Что? Где? Когда?"
Глава столичного управления культуры Санат Шапашов в маслихате высказался о ремонте Русского драматического театра имени Горького, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Шапашов заверил, что на данный момент ремонтные работы в театре ведутся в 3-4 смены.

Подрядчики не всегда бывают добросовестными, и порой нашим коллегам приходится ежедневно посещать эти ремонтные работы. Сейчас, вроде, ремонт пошел. Антикоррупционная служба делала приостановку по старым делам на три месяца. Из-за этого, возможно, отставание по срокам ремонтных работ. Глава столичного управления культуры Санат Шапашов

При этом он отметил, что на следующий год на приобретение 350 театральных кресел потребуется 89 млн тенге, театрального занавеса и штор – 20 млн тенге и в целом на завершение капитального ремонта – 278 млн тенге.

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