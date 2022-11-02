Назначено первое судебное заседание по делу Жанболата Мамая

Районный суд №2 Бостандыкского района сообщил о том, что первое судебное заседание по делу лидера незарегистрированной Демократической партии Жанболата Мамая назначено на 7 ноября в 15:00, сообщает Zakon.kz.

В суд поступило уголовное дело в отношении Жанболата Мамая по обвинению в организации незаконного митинга, оскорблении представителей власти с использованием СМИ, распространении заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка и причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан (ст. 378 ч. 2, ст. 274 ч. 2 п. 3, ст. 400 УК РК).

Постановлением суда на период рассмотрения дела мера пресечения в отношении подсудимого изменена с содержания под стражей на домашний арест. Уголовное дело принято в производство суда. Первое судебное заседание назначено на 7 ноября в 15:00, – говорится в сообщении.

В конце февраля Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции памяти жертв январских событий. После административного ареста он не вышел на свободу, так как стал подозреваемым по двум статьям Уголовного кодекса РК – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти.

В июне ему предъявили дополнительные обвинения в "организации массовых беспорядков" и в "распространении ложной информации".

Арест лидеру партии продлевали два раза.