Муратхан Токмади признан потерпевшим по делу о пытках сотрудниками КНБ

Предприниматель Муратхан Токмади признан потерпевшим по делу о пытках сотрудниками Комитета нацбезопасности. Об этом сообщила его супруга Джамиля Аимбетова-Токмади, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, спустя 7 месяцев после обращения Антикоррупционная служба начала досудебное расследование по заявлению осужденного Токмади в отношении руководства КНБ по факту применения пыток путем избиения и дачи психотропных таблеток с целью получения признательных показаний в убийстве Татишева.

Принимая во внимание, что имеются основания полагать, что Токмади причинен физический вред, признать его потерпевшим, – говорится в сообщении Антикора, которое опубликовала супруга осужденного Джамиля Аимбетова-Токмади в Facebook.

Ержан Татишев был убит выстрелом в голову во время охоты в 2004 году. В 2017 году бизнесмен Муратхан Токмади признался в его убийстве, заявив, что совершил преступление по заказу Мухтара Аблязова. В марте 2018 года Токмади приговорили к 10,5 года лишения свободы.