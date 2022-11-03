Обновленный RAV4 японской сборки скоро прибудет в Казахстан

В декабре 2022 года на рынки Казахстана и Кыргызстана поступит обновленная версия пятого поколения Toyota RAV4. Автомобиль будет поставляться напрямую с завода в Японии, сообщает Zakon.kz.

Самый популярный кроссовер из Страны восходящего солнца сохранил все легендарные свойства своих предшественников, позволившие ему завоевать любовь и преданность миллионов, и получил ряд важных обновлений. Среди них:

2-литровый атмосферный двигатель Dynamic Force с повышенной мощностью в 170 л. с.;

"умный" полный привод Dynamic Torque Vectoring;

мультимедийная система нового поколения с 10,5-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В ногу со временем – на благо покупателей

Точечные доработки экстерьера заставили обновленный RAV4 заиграть новыми гранями.

В салоне появилась мультимедийная система нового поколения с 10,5-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Ранее модель была доступна с сенсорными дисплеями с диагональю 7 и 8 дюймов.

Произошли изменения и в линейке двигателей – обновленный RAV4 будет оснащен 2-литровым бензиновым двигателем Dynamic Force, мощностью 170 л. с.

С целью улучшения управляемости инженеры перекалибровали подвеску кроссовера. А чтобы вне дорог автомобиль чувствовал себя максимально вольготно, отладили не только систему Multi-Terrain Select, но и "умный" полный привод Dynamic Torque Vectoring, который был ранее доступен лишь в топовой версии кроссовера. Это уникальная в сегменте полноприводная трансмиссия с двумя раздельными муфтами на каждом из задних колес. Она позволяет регулировать крутящий момент не на всей оси, а на каждом колесе отдельно, что улучшает поведение автомобиля в сложных условиях, позволяет более плавно проходить повороты, четко удерживать траекторию и с легкостью преодолевать подъемы крутизной до 35⁰.

10 миллионов – не предел

Первый RAV4 увидел свет в 1994 году. Именно с него история ведет отсчет появления компактных кроссоверов. Поэтому неудивительно, что его так любят во всех уголках планеты. Малые габариты, несущий кузов, великолепно настроенное шасси, полный привод и 2-литровый мотор – беспроигрышная формула. Бонус – неприхотливость в эксплуатации и надежность. Все эти характеристики RAV4 сохраняет вот уже третий десяток лет.

В 2018 году, аккурат к 25-летию модели, на Парижском автосалоне было представлено 5 поколение кроссовера, который кардинально изменился по всем параметрам, но сохранил при этом ключевые преимущества.

К сегодняшнему дню свой выбор на RAV4 остановило более 10 млн покупателей в 150 странах мира.

Дерзкий, надежный, комфортный, бескомпромиссный

Фото: Toyota

В дерзком динамичном облике обновленного RAV4 органично соединились передовые технологии, брутальный характер и самые актуальные тренды. Платформа TNGA, на которой он построен, позволила не только усовершенствовать конструкцию кузова, сделав ее значительно жестче благодаря применению высокопрочных сталей, но и добавить простора в салон автомобиля.

Комфортная посадка водителя, отличная обзорность, продуманное расположение органов управления – эргономика всегда была сильной стороной автомобилей Toyota. И RAV4 – не исключение. А такие детали, как, например, подогрев рулевого колеса или конструкция передних сидений, выполненная по технологии WIL, снижающей вероятность травмы шеи, говорят о заботе бренда в отношении своих покупателей.

USB-разъемы, беспроводная зарядка для смартфона, двустороннее покрытие в багажнике (ворс/резина) и система головного освещения с автоматическим отключением Follow me home – мелочи, которые ставят маленькие, но значимые преимущества в графу комфорта.

Начиная с 5 поколения, кроссовер обзавелся и системой помощи по бездорожью Multi-Terrain Select. Она располагает режимами Off-Road Rock & Dirt (камни и грязь), Mud & Sand (грязь и песок), Snow (снег).

В свою очередь комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense включает в себя радарный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, систему удержания автомобиля в занимаемой полосе движения, «умные» фары и функцию контроля уровня усталости водителя. В числе активных систем безопасности есть и такие системы, как помощь при подъеме по склону (HAC) и при спуске со склона (DAC), система стабилизации прицепа (TSC).

"Зимний пакет" – еще одно из преимуществ японского кроссовера. Подогрев сидений (как передних, так и задних) и рулевого колеса, обогрев лобового стекла, наружных зеркал и форсунок стеклоочистителей, дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений и индикатор низкого уровня стеклоомывающей жидкости – и автомобиль готов даже к самым суровым погодным условиям нашего региона.

Обновленный RAV4 будет доступен с 8 вариантами окраски кузова: белый, белый жемчуг, серебристый металлик, хаки, черный металлик, лазурно-синий, серо-зеленый, черный изумруд. Колесные диски – диаметром от 18 до 19 дюймов, с уникальным дизайном.

Гарантия, кредит, аренда – уникальные сервисы Toyota

Для нового Toyota RAV4 будут доступны все уникальные сервисы Toyota, разработанные специалистами бренда. Это беспрецедентная гарантия Toyota Relax, кредитные предложения от Toyota Financial Services и сервис долгосрочной аренды KINTO One.

Toyota Relax – гарантия, не имеющая аналогов на рынке. Она распространяется на все основные узлы и элементы автомобиля. Срок действия – до 10 лет. Условия активации гарантии очень просты – своевременное прохождение планового технического обслуживания у официального дилера.

Toyota Financial Services предлагает для покупки автомобиля выгодную программу финансирования Toyota Easy, которая позволяет приобрести автомобиль, отложив до 70% стоимости на 2-3 года. Срок кредитования – 36 месяцев. Первоначальный взнос – от 20%. Рассмотрение заявки – в течение одного дня. Программа гибкая и удобная не только в начале, но и в конце этапа финансирования. По истечении срока кредита можно выбрать один из трех удобных вариантов окончания сделки: заменить автомобиль на новый; продлить кредит; выкупить автомобиль.

KINTO One – абсолютно новый продукт на рынке услуг мобильности. Он будет запущен одновременно с выходом на рынок обновленного Toyota RAV4. KINTO One подразумевает долгосрочную аренду автомобиля для любых целей с полным пакетом сервисных услуг высочайшего качества. По истечении годовой аренды появляется возможность приоритетного выкупа автомобиля, а также продления или обновления арендованного автомобиля.

Цены на обновленный RAV4 стартуют от 19 790 000 тенге.

Получить детальную консультацию по условиям приобретения автомобиля можно в ближайшем официальном дилерском центр Toyota либо на официальном сайте toyotakz.com.

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