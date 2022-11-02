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В ЗКО на 20 лет осудили отчима за изнасилование падчерицы

На 20 лет осудили жителя ЗКО за изнасилование падчерицы Фото: Zakon.kz/Талгат Умаров
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО 2 ноября 2022 года приговорил 37-летнего мужчину к 20 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней падчерицы.

Судебный процесс над 38-летним обвиняемым проходил в закрытом режиме. Журналисты смогли получить информацию уже после оглашения приговора.

Судом установлено, что житель города Уральска совершил в отношении своей падчерицы 2008 года рождения насильственные действия сексуального характера с использованием ее беспомощного состояния, - сказал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Бахыт Ермаханов.

По его словам, на судебных прениях прокурор запросил для подсудимого в качестве наказания 20 лет лишения свободы. С таким наказанием согласились родные потерпевшей, но не согласились обвиняемый и его адвокаты.

Подсудимый и его адвокаты просили вынести оправдательный приговор, ввиду отсутствия состава преступления, или переквалифицировать деяние на статью 123 часть 2 УК РК "Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера", - сказал судья Ермаханов.

Суд также обязал взыскать с подсудимого 7 миллионов тенге в качестве моральной компенсации.

В суде сообщили, что до момента совершения преступления отчим проживал с матерью потерпевшей длительное время.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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Талгат Умаров
Западно-Казахстанская область
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