Российские ученые обнаружили "бактерии радости"

Российские ученые выявили вид бактерий, обитающих в кишечнике, концентрация которых ниже у людей с клинической депрессией. Этот феномен, вероятно, поможет найти принципиально новые стратегии в лечении этого заболевания, сообщает Zakon.kz.

Это открытие сделали специалисты Сколтеха вместе с коллегами из Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева и Центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, пишут "Известия".

"Бактерией радости" оказались микробы Faecalibacterium prausnitzii, которые живут в толстом кишечнике человека и не встречаются в пищеварительной системе животных. Результаты получили благодаря анализу метагенома – совокупности генов кишечных бактерий.

Главный внештатный специалист, психиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач ГБУЗ ПКБ #1 им. Н.А. Алексеева профессор Георгий Костюк рассказал, что подобные исследования активно ведутся и за рубежом, сегодня это мировой тренд.

Сейчас ученые пытаются выяснить, каким образом процессы, происходящие в кишечнике, сопряжены с изменением психического состояния. С определением всей цепи механизмов, по мнению ученых, может стать возможным применение принципиально новых стратегий в лечении депрессии.

Как уже отметил один из соавторов этой работы, самое простое, что можно делать на практике, – выращивать этот штамм бактерии искусственно, лиофилизировать и делать из этого порошка препарат, который, возможно, будет показывать какую-то эффективность при депрессиях. Но этот подход может и не сработать – бактерии в кишечнике находятся в постоянной жестко конкурентной гонке с другими видами и штаммами, и у нашей "правильной" бактерии может и не получиться прижиться, даже если ее будут "присылать в капсулах" постоянно, – пояснил Костюк.

По его словам, в данном исследовании важно отметить два ключевых момента. Первый связан с тем, что организм человека специально "подкармливает" микрофлору, которая ему нужна для правильного функционирования.

Если мы знаем конкретный вид и штамм, мы можем отыскать, что именно экспортируется в слизистую в недостатке или избытке, и уже на человека воздействовать так, чтобы «этого» выделялось, соответственно, больше или меньше, – уточнил психиатр.

Во-вторых, пояснил Костюк, обнаруженный феномен, может быть, в перспективе получится использовать для разработки подходов объективной диагностики депрессии. Ведь не секрет, что люди с такой симптоматикой очень неохотно обращаются к врачам.

И вот, чтобы преодолевать и стигму, и психологические особенности больных, полезно было бы иметь некий объективный тест. Например, может быть возможен следующий сценарий. После исследования микробиоты человеку через время на почту или в смс приходит рекомендация: "возможно, вам следует обратиться за консультацией к психиатру". Наверное, сейчас это может показаться забавным, но на самом деле по многим заболеваниям весь мир двигается именно в сторону таких объективных тестов. И не исключено, что благодаря этой нашей работе мы сделали шаг к тестам и на депрессию тоже, – резюмировал специалист.