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Метель, гололед и ветер ожидаются в Казахстане в четверг

дорога Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в 8 областях страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, юге области – гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный, ночью на севере, востоке области, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный, южный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, в горных районах Туркестанской области – туман. Ветер юго-западный, днем на севере области 15-20 м/с.

Утром на востоке и юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, утром и днем в северной и восточной половинах порывы 17-22 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с.

Ночью и утром в северной половине Улытауской области на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, на севере, востоке и в центре области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Жезказгане ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в центре, на юге и в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром – туман.

Ночью и утром на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере, западе области, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром – гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

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