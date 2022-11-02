Ситуация в Украине: энергосистема страны повреждена на 45%, Зеленский мечтает поехать на море
Около 35-45% оборудования украинской системы энергетики повреждены, однако угрозы блэкаута нет, заявил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении в антиукраинской деятельности дочери бывшего министра обороны страны, занимавшего пост в 2012-2014 годах.
Владимир Путин сообщил, что после возобновления участия РФ в "зерновой сделке" Россия оставляет за собой право выхода из соглашения, если Украина вновь нарушит свои обязательства. Президент подчеркнул, что даже в случае выхода из сделки Россия готова самостоятельно и безвозмездно поставлять зерно в беднейшие страны.
США рассчитывают в середине следующего года предоставить Украине системы противодействия беспилотникам VAMPIRE, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Президент России Владимир Путин информировал президента Индонезии Джоко Видодо о ситуации, сложившейся вследствие использования Киевом морского гуманитарного коридора для диверсии против Черноморского флота РФ.
Причиной сильного взрыва в Киеве стал подрыв боеприпасов саперами, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Москва ждет результатов посещения МАГАТЭ украинских объектов, где идет проверка информации о "грязной бомбе", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Москва убеждена, что в нынешней турбулентной ситуации первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав, заявил МИД РФ.
Белый дом заявил, что не видит свидетельств подготовки РФ к применению ядерного оружия.
Путин потребовал непрерывного совершенствования вооружений для российской армии.
Великобритания ввела санкции против бывших руководителей российской металлургической компании "Евраз" Александра Фролова и Александра Абрамова.
"Россия готова к любым контактам в переговорном процессе по Украине, но «будет исходить из национальных интересов", – официальный представитель МИД РФ Захарова.