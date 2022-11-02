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Ситуация в Украине: энергосистема страны повреждена на 45%, Зеленский мечтает поехать на море

Украина Фото: unsplash
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью чешскому телевидению, что хочет увидеть море и даже собирается в Крым, сообщает Zakon.kz.

  • Около 35-45% оборудования украинской системы энергетики повреждены, однако угрозы блэкаута нет, заявил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко.

  • Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении в антиукраинской деятельности дочери бывшего министра обороны страны, занимавшего пост в 2012-2014 годах.

  • Владимир Путин сообщил, что после возобновления участия РФ в "зерновой сделке" Россия оставляет за собой право выхода из соглашения, если Украина вновь нарушит свои обязательства. Президент подчеркнул, что даже в случае выхода из сделки Россия готова самостоятельно и безвозмездно поставлять зерно в беднейшие страны.

  • США рассчитывают в середине следующего года предоставить Украине системы противодействия беспилотникам VAMPIRE, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

  • Президент России Владимир Путин информировал президента Индонезии Джоко Видодо о ситуации, сложившейся вследствие использования Киевом морского гуманитарного коридора для диверсии против Черноморского флота РФ.

  • Причиной сильного взрыва в Киеве стал подрыв боеприпасов саперами, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

  • Москва ждет результатов посещения МАГАТЭ украинских объектов, где идет проверка информации о "грязной бомбе", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

  • Москва убеждена, что в нынешней турбулентной ситуации первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав, заявил МИД РФ.

  • Белый дом заявил, что не видит свидетельств подготовки РФ к применению ядерного оружия.

  • Путин потребовал непрерывного совершенствования вооружений для российской армии.

  • Великобритания ввела санкции против бывших руководителей российской металлургической компании "Евраз" Александра Фролова и Александра Абрамова.

  • "Россия готова к любым контактам в переговорном процессе по Украине, но «будет исходить из национальных интересов", – официальный представитель МИД РФ Захарова.

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