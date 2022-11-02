Нуржан Нуржигитов ознакомился с деятельностью ряда объектов в Жамбылской области

В рамках рабочей поездки аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов посетил Меркенский район. Сначала делегация посетила крестьянское хозяйство "Куан и Д" в Жамбылском сельском округе, сообщает Zakon.kz..

В хозяйстве сахарную свеклу посадили на площади 50 га. Для решения проблем нехватки поливной воды провели работы по бурению скважин. Глава региона отметил, что, эффективно используя государственные субсидии, необходимо увеличить площадь посевных угодий.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В крестьянском хозяйстве "Жеміс-жидек" в Жамбылском сельском округе посадили клубнику сорта "альбион" на 10 га. Активно используется система капельного орошения. Планируется также посадить малину на 10 га. Все эти работы на общую сумму 90 млн тенге хозяйство проводит за счет собственных средств.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

КХ "ECO MERKE" в Меркенском сельском округе, которое также занимается выращиванием клубники, использует семена из Италии и Испании.

Аким области поручил продолжить работу по проекту "Одно село – один продукт". Местной власти поручено оказать поддержку участникам проекта.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

На складе для хранения овощей КХ "Гүлдер" в селе Акарал, оснащенном морозильными камерами, можно хранить 1100 тонн продукции. Строительство объекта, начатое в прошлом году, на данный момент полностью завершено. Началась закладка на хранение зимних сортов яблок. Глава региона высоко оценил работу крестьянского хозяйства и указал на важность объединения яблоневодов региона в один кооператив.

Также Нуржан Нуржигитов проинспектировал ход строительных работ в средней школе-гимназии №5 и Доме культуры села Ойтал. Аким области поручил профильным ведомствам держать на строгом контроле качество и ход работ.

Меркенским сахарным заводом на сегодняшний день реализовано 80 тыс. тонн сахарной свеклы. Глава региона подчеркнул, что в ближайшие годы планируется увеличить площади посева сахарной свеклы, поэтому заводу нужно выйти на полную мощность.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Акерменский сельский округ является вторым округом в районе, где реализуется пилотный проект по повышению доходов населения. На сегодняшний день организуются мероприятия по подготовке документов, приему заявок в рамках второго этапа проекта. Планируется в рамках первого направления проекта (эффективное использование приусадебных участков) охватить 310 дворов, второго направления (развитие животноводства и закуп скота) – 137 дворов. Также ожидается увеличение количества индивидуальных предпринимателей на 145, повышение среднемесячного дохода – на 4,2%, создание 27 новых рабочих мест.

Нуржигитов поручил акиматам района и сельского округа оказать помощь населению в подготовке документов. Кроме того, он указал на важность комплексного решения социальных проблем на селе.