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Премьер-министр Дании подала в отставку

премьер-министр Дании Фото: Facebook/Mette Frederiksen
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала в отставку, сообщает Zakon.kz.

Прошение об отставке она подала королеве Дании Маргрете II после выборов в парламент.

Премьер-министр Дании от социал-демократов Метте Фредериксен, которая с небольшим перевесом одержала победу на всеобщих выборах во вторник, заявила, что в среду подала прошение об отставке королеве и начнет изучать возможность создания коалиции среди политических сил, – пишет агентство Reuters.

Фредериксен объяснила свое решение тем, что ей не удалось сформировать новое правительство.

1 ноября в Дании состоялись парламентские выборы. По последним данным, "красный" блок левоцентристских партий, в который входит Социал-демократическая партия, получает в парламенте 90 мандатов из 179. У правоцентристской коалиции 73 мандата, у Умеренной партии – 16.

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Елена Беляева
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