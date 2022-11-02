Премьер-министр Дании подала в отставку

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала в отставку, сообщает Zakon.kz.

Прошение об отставке она подала королеве Дании Маргрете II после выборов в парламент.

Премьер-министр Дании от социал-демократов Метте Фредериксен, которая с небольшим перевесом одержала победу на всеобщих выборах во вторник, заявила, что в среду подала прошение об отставке королеве и начнет изучать возможность создания коалиции среди политических сил, – пишет агентство Reuters.

Фредериксен объяснила свое решение тем, что ей не удалось сформировать новое правительство.

1 ноября в Дании состоялись парламентские выборы. По последним данным, "красный" блок левоцентристских партий, в который входит Социал-демократическая партия, получает в парламенте 90 мандатов из 179. У правоцентристской коалиции 73 мандата, у Умеренной партии – 16.