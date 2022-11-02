В Актобе вынесли приговор по делу о гибели женщины при обрушении офиса "Даму"

Суд №2 города Актобе вынес приговор двум обвиняемым по делу гибели 33-летней женщины при обрушении офиса филиала фонда "Даму", сообщает Zakon.kz.

Перед судом, уточняет телеканал "Астана", предстали директор и сотрудник строительной компании, которая должна ремонтировать кровлю здания.

Следствие установило: перекрытия рухнули из-за того, что перед началом работ тяжелые стройматериалы сложили прямо на крыше. Вина мужчин была полностью доказана, оба получили реальные сроки.

Касамбаева Жанибека Жумабековича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 279 УК РК, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью в сфере строительства сроком на три года. Судья суда №2 города Актобе Гульнар Тлепова

Такой же срок получил и сотрудник ТОО.

До приговора оба подсудимых находились под подпиской о невыезде. После оглашения их взяли под стражу прямо в зале суда. Осужденных также обязали выплатить семье погибшей моральный ущерб – 6 млн тенге.

Однако пострадавшая сторона с приговором не согласна. Кроме того, брат погибшей считает, что наказания заслуживает и непосредственный руководитель его сестры. Погибшая женщина работала в "Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства", офис которого располагался в этом же здании.

Я считаю, что виновным дали маленький срок, и буду подавать апелляцию. И почему к ответственности не привлекли директора Фонда поддержки сельского хозяйства? Сотрудники постоянно задерживались на работе допоздна. Если бы моя сестра ушла в тот день вовремя, она сейчас была бы жива. Брат погибшей Женис Мырзагельдин

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Поздно вечером в здании в центре города обрушилась кровля. Конструкция проломила перекрытие второго этажа, все обломки обвалились на первый. Пострадали 5 человек. Само здание уже 9 лет принадлежит региональному филиалу фонда "Даму". Также в нем находились офисы еще пяти компаний. Ущерб от обрушения оценили в 48 млн тенге.