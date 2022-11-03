Жители Уральска из-за снегопада второй день живут без света

Снегопад в Уральске спровоцировал десятки коммунальных аварий. И лишил электроэнергии жителей трех районов области. Аварийные бригады в регионе работают круглосуточно, но ситуация еще не налажена, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал "Астана", причина – обрывы, замыкания электропроводов, повреждения оборудования подстанций. Жительница поселка Желаево говорит, что без света дома и в магазине делать нечего. Все ходят с фонариками. На второй день потекли холодильники.

Дети маленькие, сейчас в школе каникулы. У нас дома не световая печка, у нас газ есть, а так света нет со вчерашнего дня. Считай у всех аппаратура, у кого что сгорит же. Жительница города Уральска Мария Потехина

Из-за аварийного отключения некоторые дома остались не только без электричества, но и без холодной воды и тепла.

Второй день у всех проблемы со светом. А сейчас все работает через электричество. У нас по этой же причине дома ни воды, ни тепла. Дети сидят в холоде. Житель города Уральска Берик Аккереев

Десять бригад энергетиков пытались устранить последствия непогоды. Обещают, что к позднему вечеру свет вернется в дома горожан.

Все наши службы, это службы воздушных линий, службы подстанций - все работали до ночи, сегодня будем продолжать. Все в основном отключения связаны с воздушными линиями. Начальник городских электрических сетей Сергей Доля

Более 80% электросетей области изношены, говорят специалисты. За 9 месяцев произошло около 300 аварийных отключений. Но в планах на 2023-25 год выделить 20 млрд. тенге на реконструкцию и замену. Может быть тогда, погода не будет влиять на энергоснабжение в регионе.

1 ноября из-за снегопада в Уральске без света остались более 7 тыс. абонентов.