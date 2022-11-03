Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Почему в Казахстане подорожало молоко, рассказал эксперт

продукт Фото: pixabay
Специалисты из Молочного союза объяснили, почему дорожают молоко и молочные продукты, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным, рост цен за год составил 15%. Но на самом деле цифра, возможно, выше, считают в профильном союзе.

Эксперты поясняют, что удорожание провоцируют сразу несколько факторов. Первый – сезонный. Ближе к зиме коровы дают молока меньше и по качеству оно хуже. При этом цены на корма и витамины неуклонно растут. Ну а переработчики, уточняет КТК, принимают молоко по заниженной стоимости. Субсидий фермерам не хватает, заниматься производством молочных продуктов становится невыгодно – и стада пускают под нож.

У нас в целом в Республике Казахстан есть проблема с поголовьем продуктивного животного стада. Дело в том, что из-за того, что корма очень сильно подорожали сейчас, становится экономически не всегда рентабельным для личных подсобных хозяйств, для крестьянских хозяйств заниматься молочным животноводством. Стоимость кормов стала очень высокой. Соответственно, идет сокращение поголовья из-за того, что владельцы животных начинают их резать. Представитель Молочного союза РК Динмухамед Айсаутов

В июле предприниматели просили поддержать отечественного производителя. Они утверждали, что, если не заняться субсидированием готовой продукции, молочные заводы рискуют закрыться.

Читайте также

Более 20-ти казахстанцев стали миллионерами в ночь Хэллоуина

Нуржан Нуржигитов ознакомился с деятельностью ряда объектов в Жамбылской области

Метель, гололед и ветер ожидаются в Казахстане в четверг

Елена Беляева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
дни отдыха планируют перенести в июле 2023 года
В Казахстане планируют перенести дни отдыха в июле 2023 года
Как выживают жители Алматы
Жизнь за чертой: как живут люди в трущобах Алматы
Какую прическу выбрать каждому знаку зодиака в предстоящий год Кролика
Какую прическу выбрать каждому знаку зодиака в предстоящий год Кролика
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления