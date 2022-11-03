Почему в Казахстане подорожало молоко, рассказал эксперт

Специалисты из Молочного союза объяснили, почему дорожают молоко и молочные продукты, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным, рост цен за год составил 15%. Но на самом деле цифра, возможно, выше, считают в профильном союзе.

Эксперты поясняют, что удорожание провоцируют сразу несколько факторов. Первый – сезонный. Ближе к зиме коровы дают молока меньше и по качеству оно хуже. При этом цены на корма и витамины неуклонно растут. Ну а переработчики, уточняет КТК, принимают молоко по заниженной стоимости. Субсидий фермерам не хватает, заниматься производством молочных продуктов становится невыгодно – и стада пускают под нож.

У нас в целом в Республике Казахстан есть проблема с поголовьем продуктивного животного стада. Дело в том, что из-за того, что корма очень сильно подорожали сейчас, становится экономически не всегда рентабельным для личных подсобных хозяйств, для крестьянских хозяйств заниматься молочным животноводством. Стоимость кормов стала очень высокой. Соответственно, идет сокращение поголовья из-за того, что владельцы животных начинают их резать. Представитель Молочного союза РК Динмухамед Айсаутов

В июле предприниматели просили поддержать отечественного производителя. Они утверждали, что, если не заняться субсидированием готовой продукции, молочные заводы рискуют закрыться.