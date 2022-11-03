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Джо Байден заявил о необходимости покончить с политическим насилием в США

Байден прокомментировал нападение на Пелоси Фото: pixabay
Глава Белого дома сравнил недавнее нападение на Пола Пелоси с событиями 6 января 2021 года, когда ряд сторонников Дональда Трампа штурмовали Капитолий, сообщает Zakon.kz.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в связи с нападением на Пола Пелоси – супруга спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси – заявил о необходимости решительно покончить со случаями насилия на политической почве в стране, сообщает ТАСС.

Мы как страна должны единогласно и подавляющим большинством заявить, что для запугивания избирателей и политического насилия в Америке места нет. Вне зависимости от того, направлено ли это против демократов или республиканцев, этому нет места – и точка.Джо Байден

Байден сравнил нынешнее нападение на Пола Пелоси с событиями 6 января 2021 года, когда сторонники бывшего президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране выборов. По словам Байдена, все это стало следствием "большой лжи о том, что выборы 2020 года были украдены".

28 октября пресс-служба Нэнси Пелоси проинформировала, что злоумышленник ворвался в ее дом в Сан-Франциско (штат Калифорния) и напал на ее супруга. 82-летний Пол Пелоси был успешно прооперирован в связи с полученным переломом костей черепа и серьезными повреждениями правой руки и кистей.

30 октября прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения мужчине, напавшему с молотком на мужа спикера Палаты представителей.

Дэвиду Депепи инкриминируется вооруженное нападение на члена семьи госслужащего США, что грозит 30 годами тюрьмы, и совершение других правонарушений. Отдельно обвинения против Депепи выдвинули власти Сан-Франциско. Окружной прокурор Брук Дженкинс заявила, что нападение было политически мотивированным. Во вторник в суде в Сан-Франциско Депепи не признал вину ни по одному из предъявленных ему обвинений.

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