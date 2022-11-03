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Невролог рассказала, что может спровоцировать лунатизм

Чем опасен лунатизм Фото: pixabay
Лунатизм имеет выраженную наследственность, но здоровью ничем не угрожает. Лунатизм опасен в бытовом отношении, если человек споткнется или ударится, сообщает Zakon.kz.

Врач невролог-сомнолог, эксперт по коррекции бессонницы Ирина Завалко рассказала, что такое лунатизм и чем это состояние опасно, сообщает Ferra.

На практике лунатизм чаще всего встречается у детей 5–7 лет, с возрастом эпизоды становятся реже и у большинства пациентов могут вовсе прекратиться. Врач отметила, что, несмотря на наличие у медицины лекарств от лунатизма, их применяют крайне редко, к тому же эти препараты имеют выраженные побочные действия.

Причинами лунатизма часто являются недосыпание, стресс, повышенные нагрузки, инфекционные заболевания, протекающие с высокой температурой тела. Также лунатизм могут спровоцировать бытовые условия, например, когда слишком жарко во время сна.

Задача врача в такой ситуации лишь убедиться, что за лунатизмом не скрывается неврологическое заболевание, например, эпилепсия, и рассказать о необходимости безопасного обустройства спальни (отсутствие острых углов, острых предметов, при необходимости специальные замки на окна и двери), а также о провоцирующих факторов, чтобы человек их избегал.Ирина Завалко

Лунатизм, по-другому снохождение, или парасомния, представляет собой неполный переход между глубоким медленным сном и бодрствованием.

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