Невролог рассказала, что может спровоцировать лунатизм
Врач невролог-сомнолог, эксперт по коррекции бессонницы Ирина Завалко рассказала, что такое лунатизм и чем это состояние опасно, сообщает Ferra.
На практике лунатизм чаще всего встречается у детей 5–7 лет, с возрастом эпизоды становятся реже и у большинства пациентов могут вовсе прекратиться. Врач отметила, что, несмотря на наличие у медицины лекарств от лунатизма, их применяют крайне редко, к тому же эти препараты имеют выраженные побочные действия.
Причинами лунатизма часто являются недосыпание, стресс, повышенные нагрузки, инфекционные заболевания, протекающие с высокой температурой тела. Также лунатизм могут спровоцировать бытовые условия, например, когда слишком жарко во время сна.
Задача врача в такой ситуации лишь убедиться, что за лунатизмом не скрывается неврологическое заболевание, например, эпилепсия, и рассказать о необходимости безопасного обустройства спальни (отсутствие острых углов, острых предметов, при необходимости специальные замки на окна и двери), а также о провоцирующих факторов, чтобы человек их избегал.Ирина Завалко
Лунатизм, по-другому снохождение, или парасомния, представляет собой неполный переход между глубоким медленным сном и бодрствованием.