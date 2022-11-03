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Врач рассказала о важности носить сменную обувь на работе

Нужна ли сменная обувь в офисе Фото: pixabay
При выборе сменной обуви врач рекомендует обратить внимание на модели из натуральных материалов – они позволяют ногам "дышать", сообщает Zakon.kz.

Находиться в помещении целый день или всю смену в теплых сапогах вредно, необходимо переобуваться в сменную пару. Об этом предупредила врач общей практики Елена Горина, сообщают "Известия".

Она подчеркнула, что осенняя и зимняя обувь создана для холодной температурной среды – вне улицы носить ее неудобно и небезопасно для здоровья.

В помещении в теплой обуви ноги начинают быстро потеть, внутри сапог и ботинок появляется влажная среда, которая максимально благоприятна для развития различных патогенных микроорганизмов. Это увеличивает вероятность возникновения грибковых заболеваний.Елена Горина

По ее словам, в этих условиях кожа быстро теряет свои защитные функции: для заживления незначительных повреждений в виде потертостей и царапин требуется гораздо больше времени.

Кроме того, у тех, кто отказывается носить с собой сменку, увеличивается риск респираторных инфекций. Вспотевшие ноги на улице сразу же начинают мерзнуть, что может привести к быстрому переохлаждению всего организма и ослаблению его иммунной защиты перед вирусами и бактериями.

Важно также, чтобы нагрузка на стопу в обуви распределялась равномерно. Для этого подойдут модели на нескользящей подошве с небольшим устойчивым каблуком. Они плотно облегают ногу, но не жмут. Тесная жесткая обувь затруднит кровообращение и будет способствовать образованию "шишек", а заостренный мыс спровоцирует врастание ногтей и деформацию пальцев.

Шлепанцы и балетки на плоской подошве тоже не подходят для долгого ношения, поскольку их подошва недостаточно амортизирует удары при ходьбе, это может стать причиной развития плоскостопия, появления болей в стопе и быстрой утомляемости ног.

Правильно подобранная сменная обувь в идеале в совокупности с индивидуальными ортопедическими стельками поможет избежать таких проблем и сделать походку легкой, добавила Горина.

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