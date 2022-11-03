Курсы валют на 3 ноября в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 3 ноября 2022 года (на 09:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 460,56 тенге, евро – 456,09 тенге, рубля – 7,47 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 467 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 456 тенге, продажи – 463 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,4 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 469 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 456 тенге, продажи – 463 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,15 тенге, продажи – 7,35 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 466 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 455 тенге, продажи – 464 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,35 тенге. Читайте также Профицит платежного баланса Казахстана составил почти 8 млрд долларов

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